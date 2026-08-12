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Adosados con Terraza en Venta en Provincia de Phuket, Tailandia

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Choeng Thale
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Si Sunthon
3
Rawai
3
Thep Krasatti
3
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9 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$341,077
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 4
Villas modernas de piscina multinivel en Layan, PhuketUna colección única de villas de 4 pla…
$1,10M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
¡Nuevo proyecto!Elegante casa adosada de dos plantas en el distrito de Bang Tao. Este es un …
$277,705
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Inicio de las ventas - el mejor precio!Casa moderna en un nuevo complejo de un desarrollador…
$293,072
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$309,640
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 262 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$521,830
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$321,300
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
Su residencia privada con piscina por el precio de un apartamento en el corazón de Phuket! E…
$367,688
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
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$459,393
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Phuket, Tailandia

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con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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