Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Provincia de Phuket
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Campo de golf

Adosados cerca del club de golf en Venta en Provincia de Phuket, Tailandia

;
Choeng Thale
42
Si Sunthon
3
Rawai
3
Thep Krasatti
3
Mostrar más
Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 337 m²
Número de plantas 2
Venta es una casa adosada de dos plantas en un complejo cerrado con acceso directo a la play…
$1,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Provincia de Phuket, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir