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Casa en condominio con piscina en venta en Provincia de Phuket, Tailandia

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Choeng Thale
73
Rawai
9
Si Sunthon
3
Sakhu
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14 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/3
Solución lista para la vida o la inversión! El apartamento está totalmente amueblado y equip…
$118,700
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Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
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Apartamento independiente Piso independiente en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Choeng Thale, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 8
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$432,601
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Kathu, Tailandia
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Kathu, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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Área 28 m²
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Wichit, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Número de plantas 6
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$224,966
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
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Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 139 m²
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$503,043
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Wichit, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
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$195,590
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Wichit, Tailandia
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Wichit, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
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$91,374
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
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$165,737
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Número de plantas 7
Modern Condo between Surin and Bang Tao The new project is located between the two most …
$230,453
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
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Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 7
Boutique condominio en Bang TaoEste proyecto se encuentra en uno de los lugares más populare…
$219,720
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Número de plantas 7
Boutique condominio en Bang TaoEste proyecto se encuentra en uno de los lugares más populare…
$280,432
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
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Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
$308,912
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
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Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 51 m²
Número de plantas 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Kathu, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Kathu, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 34 m²
Número de plantas 8
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$117,088
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