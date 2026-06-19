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Casas con Terraza en Venta en Ko Samui, Tailandia

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4 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 209 m²
Número de plantas 1
Complejo residencial – Samui, Surat Thani, Tailandia
$296,132
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Villa 6 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 514 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Samui, Surat Thani, Tailandia
$815,206
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Villa 4 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 221 m²
Número de plantas 1
Complejo residencial – Samui, Surat Thani, Tailandia
$358,017
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International Property AlertInternational Property Alert
Villa 3 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 255 m²
Número de plantas 1
Complejo residencial – Samui, Surat Thani, Tailandia
$408,991
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Parámetros de las propiedades en Ko Samui, Tailandia

con Jardín
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Baratos
De lujo
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