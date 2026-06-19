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Casas del mar en Venta en Ko Samui, Tailandia

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3 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Baan Lamai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Baan Lamai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 345 m²
Número de plantas 2
Villa elite con vistas panorámicas al mar, Lamai, Koh Samui!Infraestructura complejaThe proj…
$530,445
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DDA Real Estate
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 3 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Número de plantas 1
Una oportunidad única para invertir en una villa con vistas al mar de lujo que proporcionará…
$317,601
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DDA Real Estate
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Villa 6 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 514 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Samui, Surat Thani, Tailandia
$815,206
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Parámetros de las propiedades en Ko Samui, Tailandia

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