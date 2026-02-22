Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Ko Kaeo
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Ko Kaeo, Tailandia

villas
62
Casa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 4
Área 832 m²
ISL6722 El primer ático de tres niveles del mundo con su propio puerto deportivo.Beneficios…
$2,78M
Dejar una solicitud
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 650 m²
KOH22146 Introduciendo una oportunidad extraordinaria para vivir en familia en medio de los…
$1,48M
Dejar una solicitud
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Área 829 m²
KOH3900 High Standart Royal Villa con 23 metros de ancho de yate privado. Situado a los pie…
$6,28M
Dejar una solicitud
Otium DevelopmentOtium Development
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Área 748 m²
ISL4884 A los pies de la majestuosa Villa Real, sus terrazas privadas de 23M. Estás a pocos…
$6,86M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Ko Kaeo, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir