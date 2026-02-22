Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Ko Kaeo, Tailandia

Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 486 m²
KOH22046 Lujoso 5BR/6Bath Villa con Piscina PrivadaSumérgete en opulencia con esta impresio…
$1,01M
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Área 1 100 m²
ISL6485 La villa se encuentra en la costa este de Phuket, lejos de las multitudes turística…
$4,68M
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
KOH22217 Casa en el corazón de Koh Kaew Ubicación: Koh Kaew: Ubicado en una ubicación privil…
$429,253
OneOne
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 3
Área 300 m²
TAL5874 Esta Casa se encuentra en el centro de Phuket en una parte tranquila y relativament…
$532,787
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 4
Área 450 m²
TAL5941 Amplia casa en el paraíso tropical de Phuket es un sueño de muchas personas. Esta o…
$914,121
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 332 m²
KOH22045 Elegante y espacioso 4BR/5Bath Villa:Entra en un mundo de lujo con esta meticulosa…
$740,153
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 4
Área 832 m²
ISL6722 El primer ático de tres niveles del mundo con su propio puerto deportivo.Beneficios…
$2,78M
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 650 m²
KOH22146 Introduciendo una oportunidad extraordinaria para vivir en familia en medio de los…
$1,48M
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
KOH22044 Experimente la vida de lujo en su mejor alojamiento en esta impresionante villa de…
$629,447
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Área 829 m²
KOH3900 High Standart Royal Villa con 23 metros de ancho de yate privado. Situado a los pie…
$6,28M
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
KOH22221 Ubicado en el corazón vibrante de Ko Kaeo, esta exquisita casa unifamiliar ofrece …
$302,067
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 7
Área 1 420 m²
KOH7344 Bienvenido a esta lujosa villa nueva en la vibrante zona Koh Kaew de Phuket, diseña…
$4,10M
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Área 748 m²
ISL4884 A los pies de la majestuosa Villa Real, sus terrazas privadas de 23M. Estás a pocos…
$6,86M
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 2
Área 320 m²
TAL5871 Esta Villa se encuentra en el centro de Phuket en una parte tranquila y relativamen…
$830,893
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
KOH22688 Este hermoso hogar de 3 dormitorios combina comodidad, funcionalidad y estilo mode…
$395,381
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 4
Área 283 m²
ISL7192 Esta casa está registrada bajo el nombre de empresa tailandesa. Consiste en:Dos alm…
$794,913
Parámetros de las propiedades en Ko Kaeo, Tailandia

