Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.

Plast Property Management Company - más de 30 años de experiencia.

Un moderno complejo residencial con condominios y apartamentos en el centro de Phuket.

El complejo consta de tres edificios de 8 plantas, un total de 604 apartamentos, estudios, apartamentos de uno y dos dormitorios en venta, que van desde 30 m2 a 53 m2.

El complejo residencial estará situado cerca del Festival Central y de los centros comerciales Floresta Phuket, la escuela Headstart y el Hospital Internacional Siriroj.

Fecha final: terminada en 2025.

Infraestructura:

Piscinas

Gym

Coworking

Sauna

Jacuzzi

Yoga studio

Aparcamiento

Estaciones de carga

Jardín y zona de relajación

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.