Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.

Plast Property Management Company - más de 30 años de experiencia.
Un moderno complejo residencial con condominios y apartamentos en el centro de Phuket.
El complejo consta de tres edificios de 8 plantas, un total de 604 apartamentos, estudios, apartamentos de uno y dos dormitorios en venta, que van desde 30 m2 a 53 m2.
El complejo residencial estará situado cerca del Festival Central y de los centros comerciales Floresta Phuket, la escuela Headstart y el Hospital Internacional Siriroj.
Fecha final: terminada en 2025.
Infraestructura:
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.