  Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.

Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.

Kathu, Tailandia
de
$100,000
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
9
ID: 27952
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 003139
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Kathu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Plast Property Management Company - más de 30 años de experiencia.

Un moderno complejo residencial con condominios y apartamentos en el centro de Phuket.

El complejo consta de tres edificios de 8 plantas, un total de 604 apartamentos, estudios, apartamentos de uno y dos dormitorios en venta, que van desde 30 m2 a 53 m2.

El complejo residencial estará situado cerca del Festival Central y de los centros comerciales Floresta Phuket, la escuela Headstart y el Hospital Internacional Siriroj.

Fecha final: terminada en 2025.

Infraestructura:

  • Piscinas
  • Gym
  • Coworking
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Yoga studio
  • Aparcamiento
  • Estaciones de carga
  • Jardín y zona de relajación

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Kathu, Tailandia

