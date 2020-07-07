Complejo residencial THE ORIGIN KATHU PATONG

¡Una oportunidad única de inversión en el corazón de Phuket! Hermoso apartamento en el proyecto El Origen Kathu-Patong, ideal para vivir y alquilar. Alto potencial de rendimiento de alquiler debido a la popularidad de la zona.

El regreso esperado es de aproximadamente 8-10% por año.

¡Instalación!

¡Solo 10 minutos a Patong Beach!

Todos los muebles están incluidos en el precio (refrigerador, TV y lavadora no están incluidos).

Instalaciones: videovigilancia, espacio de coworking, fitness, jardín, lavandería, lobby, parking, techo, seguridad, piscina.

Ubicación:

- el popular centro comercial Central Phuket Floresta, 5 minutos;

Patong La playa está a sólo 10 minutos de distancia;

- Playa Karon Kata, 20 minutos;

- El encanto cultural de Phuket Old Town, a 15 minutos en coche.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.