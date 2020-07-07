  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Kathu
  4. Complejo residencial THE ORIGIN KATHU PATONG

Complejo residencial THE ORIGIN KATHU PATONG

Kathu, Tailandia
de
$71,279
;
14
ID: 33039
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Kathu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

¡Una oportunidad única de inversión en el corazón de Phuket! Hermoso apartamento en el proyecto El Origen Kathu-Patong, ideal para vivir y alquilar. Alto potencial de rendimiento de alquiler debido a la popularidad de la zona.
El regreso esperado es de aproximadamente 8-10% por año.
¡Instalación!
¡Solo 10 minutos a Patong Beach!
Todos los muebles están incluidos en el precio (refrigerador, TV y lavadora no están incluidos).
Instalaciones: videovigilancia, espacio de coworking, fitness, jardín, lavandería, lobby, parking, techo, seguridad, piscina.
Ubicación:
- el popular centro comercial Central Phuket Floresta, 5 minutos;
Patong La playa está a sólo 10 minutos de distancia;
- Playa Karon Kata, 20 minutos;
- El encanto cultural de Phuket Old Town, a 15 minutos en coche.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Kathu, Tailandia

