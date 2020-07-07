  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Bangkok
  4. Complejo residencial Nue Evo Pattanakarn

Complejo residencial Nue Evo Pattanakarn

Bangkok, Tailandia
de
$112,140
;
19
ID: 33098
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/12/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Ciudad
    Bangkok

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    32

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

🌟 Apartamento Premium en Bangkok - su paso a la renta y la vida cómoda

💰 Desde $112,140 Silencio Instalmentos hasta finales de 2028 Silencioso Entrega hasta finales de 2028

🏠 Apartamentos llave en mano con acabados, cocina, electrodomésticos y aire acondicionado

🔥 3 Razones para elegir un proyecto

✅ Premium para el precio de “odnushki” en Europa – desde $112,140

✅ Instalación sin sobrepago antes de alquilar la casa

✅ Full support of the transaction in Russian - from reservation to receipt of keys

🏙 Bangkok es una ciudad de oportunidad y crecimiento

Una ciudad donde crecen los bienes raíces con la economía, y cada metro es una inversión en el futuro.

✔ Modernos rascacielos, TI y negocios

✔ Vida dinámica, infraestructura y transporte

✔ Fuerte mercado de alquiler para expatriados y profesionales

🏢 Acerca del proyecto

Pattanakarn/Suan Zona Luang – a sólo 8 minutos de Thonglor y 450 m de MRT (Línea amarilla – Hua Mak)

• Dos elegantes torres con vistas panorámicas

• Diseño moderno y planificación funcional

• Entrega - final de 2028

• Acabados completos de apartamentos, listos para la ocupación (“turnkey”)

Instalaciones e infraestructura:

🌿 Piscina 25 m con terraza y zona de recreación

💪 Fitness, sala de yoga, SPA

☕ Sky Lounge, Bar y Co-Kitchen

‍💻 coworking y salones

🐾 Pet-friendly

🅿️ Estacionamiento interior (63% de los asientos)

Smart Home Security + Seguridad 24/7

🏡 Opciones de apartamento y precios indicativos

1 dormitorio (32 m2) – desde $112,140

1 dormitorio más (39 m2) – desde $133,228

1 dormitorio con 2 CV (48 m2) – desde $168,550

2 dormitorios (58 m2) – desde $184,790

• 3 dormitorios (70 m2) – desde $237,433

💹 Potencial de alquiler - hasta 7% anual

📈 Crecimiento de costes en 2028 – hasta +20%

🚩 Relevancia de disponibilidad y costo especificar al aplicar

💳 Condiciones de pago

🔹 Reserva: 100.000 THB (~$3,000)

🔹 15% – 15 días después de reservar

🔹 15% después de 3 meses

🔹 70% – al recibir llaves (fin de 2028)

💡 No hay comisiones ocultas. Completamente transparente y seguro

📍 Por qué Bangkok

• Una de las megaciudades más dinámicas de Asia

• Posibilidad de comprar propiedad (Libertad)

• La afluencia de expatriados, especialistas en TI y empresarios

• Fuerte mercado de alquiler y crecimiento sostenido de precios

🤝 Soporte completo para su comodidad

✔ Consulta gratuita y selección de unidades

✔ Apoyo a la transacción en ruso

✔ Traducción de documentos y asistencia con la apertura de una cuenta

✔ Apoyo con posterior arrendamiento y gestión

✔ Cálculo detallado de rentabilidad y selección del lote óptimo

📲 Escribe ahora - Te ayudaré a elegir un apartamento para tu presupuesto y objetivo, mostrar las mejores opciones y calcular la rentabilidad.

✨ Bangkok – inversión, comodidad y estilo de vida en un solo lugar!

Localización en el mapa

Bangkok, Tailandia

Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
Realting.com
Ir
