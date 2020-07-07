Complejo residencial Nue Evo Pattanakarn

🌟 Apartamento Premium en Bangkok - su paso a la renta y la vida cómoda
💰 Desde $112,140 Silencio Instalmentos hasta finales de 2028 Silencioso Entrega hasta finales de 2028
🏠 Apartamentos llave en mano con acabados, cocina, electrodomésticos y aire acondicionado
🔥 3 Razones para elegir un proyecto
✅ Premium para el precio de “odnushki” en Europa – desde $112,140
✅ Instalación sin sobrepago antes de alquilar la casa
✅ Full support of the transaction in Russian - from reservation to receipt of keys
🏙 Bangkok es una ciudad de oportunidad y crecimiento
Una ciudad donde crecen los bienes raíces con la economía, y cada metro es una inversión en el futuro.
✔ Modernos rascacielos, TI y negocios
✔ Vida dinámica, infraestructura y transporte
✔ Fuerte mercado de alquiler para expatriados y profesionales
🏢 Acerca del proyecto
Pattanakarn/Suan Zona Luang – a sólo 8 minutos de Thonglor y 450 m de MRT (Línea amarilla – Hua Mak)
• Dos elegantes torres con vistas panorámicas
• Diseño moderno y planificación funcional
• Entrega - final de 2028
• Acabados completos de apartamentos, listos para la ocupación (“turnkey”)
Instalaciones e infraestructura:
🌿 Piscina 25 m con terraza y zona de recreación
💪 Fitness, sala de yoga, SPA
☕ Sky Lounge, Bar y Co-Kitchen
💻 coworking y salones
🐾 Pet-friendly
🅿️ Estacionamiento interior (63% de los asientos)
Smart Home Security + Seguridad 24/7
🏡 Opciones de apartamento y precios indicativos
1 dormitorio (32 m2) – desde $112,140
1 dormitorio más (39 m2) – desde $133,228
1 dormitorio con 2 CV (48 m2) – desde $168,550
2 dormitorios (58 m2) – desde $184,790
• 3 dormitorios (70 m2) – desde $237,433
💹 Potencial de alquiler - hasta 7% anual
📈 Crecimiento de costes en 2028 – hasta +20%
🚩 Relevancia de disponibilidad y costo especificar al aplicar
💳 Condiciones de pago
🔹 Reserva: 100.000 THB (~$3,000)
🔹 15% – 15 días después de reservar
🔹 15% después de 3 meses
🔹 70% – al recibir llaves (fin de 2028)
💡 No hay comisiones ocultas. Completamente transparente y seguro
📍 Por qué Bangkok
• Una de las megaciudades más dinámicas de Asia
• Posibilidad de comprar propiedad (Libertad)
• La afluencia de expatriados, especialistas en TI y empresarios
• Fuerte mercado de alquiler y crecimiento sostenido de precios
🤝 Soporte completo para su comodidad
✔ Consulta gratuita y selección de unidades
✔ Apoyo a la transacción en ruso
✔ Traducción de documentos y asistencia con la apertura de una cuenta
✔ Apoyo con posterior arrendamiento y gestión
✔ Cálculo detallado de rentabilidad y selección del lote óptimo
📲 Escribe ahora - Te ayudaré a elegir un apartamento para tu presupuesto y objetivo, mostrar las mejores opciones y calcular la rentabilidad.
✨ Bangkok – inversión, comodidad y estilo de vida en un solo lugar!