Complejo residencial Noble Form Thonglor

$243,860
Localización

Características del objeto

Detalles de la propiedad

Detalles del interior
Seguridad

Detalles del exterior

Apartamentos de lujo en Noble Form Thonglor son el referente de prestigio en el corazón de Bangkok!
Invierte en bienes raíces de élite en la zona más de moda de la ciudad – Thonglor!

Este es un nuevo condominio de lujo de alta altura que encarna el exquisito estilo Art Deco, servicio impecable y ubicación de estado. El proyecto está diseñado para aquellos que aprecian una calidad excepcional de vida, privacidad y un estilo de vida premium en el centro dinámico de Bangkok.

Instalaciones: oasis de jardín de la ciudad, vestíbulo de arte deco, cámaras de almacenamiento electrónicas, salón, biblioteca, espacio multifuncional, salón, sala de conferencias panorámicas, bar panorámico Moon Bar, piscina Sky Lagoon, jacuzzi en la terraza exterior con dosel, piscina, cascada decorativa, bar piscina, hammam, gimnasio con vistas panorámicas, terraza de yoga, zonas de barbacoa, terraza de observación.

Ubicación ideal en el epicentro de la vida de Thonglor:
A pie de los mejores restaurantes, bares y clubes de Bangkok;
- cerca de The Commons, 72 Courtyard, J Avenue - espacios gastronómicos de moda y estilo de vida;
- proximidad a Sukhumvit - la principal arteria de negocios y entretenimiento de la ciudad;
Thonglor Soi 18 es uno de los lugares más prestigiosos de la capital.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

