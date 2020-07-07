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Villa Glory Village

Pattaya City, Tailandia
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ID: 36812
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/5/26

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

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El complejo de villa más grande de Pattaya es Glory Village. Un total de aproximadamente 155 villas, cada una con jardín, piscina y un diseño para 3-4 habitaciones.

En el territorio del complejo hay un centro médico, dos mini-golfs, un supermercado, un restaurante, un gimnasio y otras comodidades - todas las comodidades cerca de la casa.

El área del complejo se está desarrollando activamente: se planea construir un gran centro comercial Icon Siam. El acceso a la playa y al centro de la ciudad es rápido, haciendo que la ubicación sea atractiva tanto para la vida como para la inversión.

Los precios comienzan a 11,8 millones de baht.

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Pattaya City, Tailandia

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