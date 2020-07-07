Villa Glory Village

El complejo de villa más grande de Pattaya es Glory Village. Un total de aproximadamente 155 villas, cada una con jardín, piscina y un diseño para 3-4 habitaciones.



En el territorio del complejo hay un centro médico, dos mini-golfs, un supermercado, un restaurante, un gimnasio y otras comodidades - todas las comodidades cerca de la casa.



El área del complejo se está desarrollando activamente: se planea construir un gran centro comercial Icon Siam. El acceso a la playa y al centro de la ciudad es rápido, haciendo que la ubicación sea atractiva tanto para la vida como para la inversión.



Los precios comienzan a 11,8 millones de baht.



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@RazumovskaRealEstate