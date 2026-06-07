Sobre el desarrollador

Empresa constructora MB Homes fue fundada en 2020. Detrás de nuestro equipo se encuentran 20 años de trabajo exitoso en el sector inmobiliario. Tenemos profundos conocimientos y experiencia que nos permiten implementar eficazmente proyectos en el campo de las propiedades inmobiliarias de resort.

En 2020, realizando el potencial y las oportunidades del mercado, damos un paso hacia la independencia y creamos MB Homes. Comprendemos las necesidades de nuestros clientes y nos esforzamos por abrir nuevos horizontes en los lugares más prometedores. Nos complace presentar nuestros proyectos en el rápido desarrollo de Zanzibar. Nuestros proyectos en Zanzibar incluyen The Eyes of Zanzibar en Nungwi Beach, Aura Ra en Paje Beach, y el nuevo Parque Aura en Paje Beach.