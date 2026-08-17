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Villas en venta en Alto Ampurdán, Španjolska

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10 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Peralada, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Peralada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
Descubre esta espectacular Chalet de nueva construcción situada en el exclusivo campo de gol…
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Villa en Navata, Španjolska
Villa
Navata, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 330 m²
Masia en el territorio de famosos campos de golf en la provincia de Girona cerca de la ciuda…
$871,433
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Villa en Torroella de Fluvia, Španjolska
Villa
Torroella de Fluvia, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Casa en Torrey de Fluvia en la provincia de Girona. El área total de 600 metros cuadrados. e…
$987,624
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Camallera, Španjolska
Villa
Camallera, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 450 m²
Masías medievales en la ciudad del Sur en la provincia de Girona. Masia en excelente estado …
$1,39M
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Villa en Peralada, Španjolska
Villa
Peralada, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
En venta una hermosa casa en el territorio de un prestigioso pueblo cerrado, dos plantas, 26…
$1,10M
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Villa en Castello dEmpuries, Španjolska
Villa
Castello dEmpuries, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 475 m²
Villa en estilo Art Nouveau con revistas de diseño superpuestas en uno de los canales de la …
$3,20M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Peralada, Španjolska
Villa
Peralada, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 958 m²
Casa en la ciudad de Perelada en la provincia de Girona. Situado cerca de famosos campos de …
$4,01M
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Villa en Torroella de Fluvia, Španjolska
Villa
Torroella de Fluvia, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 430 m²
La casa en la ciudad de Torrea de Fluvia en la provincia de Girona fue construida en 2005 en…
$812,176
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Villa en Lladó, Španjolska
Villa
Lladó, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 658 m²
Masia en la hermosa región de Alt Empordà de la provincia de Girona. El área total de 658 me…
$987,624
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Villa en Castello dEmpuries, Španjolska
Villa
Castello dEmpuries, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 546 m²
Villa en uno de los canales de Empuriabrava. La distancia al centro de Barcelona es de 140 k…
$2,31M
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Parámetros de las propiedades en Alto Ampurdán, Španjolska

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