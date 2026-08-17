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Apartamentos en venta en Alto Ampurdán, Španjolska

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Apartamento 1 habitacion en el Port de la Selva, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
el Port de la Selva, Španjolska
Dormitorios 1
Área 64 m²
Exclusivo complejo residencial situado en la prestigiosa zona de La Cala de Mijas, junto a L…
$630,710
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Apartamento 2 habitaciones en Castello dEmpuries, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Castello dEmpuries, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Exclusivo ático con vistas al mar y una gran terraza en la Costa Brava Descubra este impresi…
$580,956
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