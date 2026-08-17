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Locales comerciales en venta en Tarragonés, Španjolska

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 3 000 m² en Salou, Španjolska
Propiedad comercial 3 000 m²
Salou, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 3 000 m²
GA-V001429. Hotel by Lake Garda en SaloSituado en una pintoresca ubicación a orillas de la B…
$7,62M
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Commercial real estate in Tarragona en Tarragona, Španjolska
Commercial real estate in Tarragona
Tarragona, Španjolska
Área 4 000 m²
Commercial property with total area of 1310 m2, devided into 3 premises for 3 tenants. The p…
$3,61M
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