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Locales comerciales en venta en la Selva, Španjolska

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Lloret de Mar
10
Tossa de Mar
4
15 propiedades total found
Propiedad comercial 38 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 38 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 38 m²
Local comercial en la zona de Fenals de Lloret de Mar.El área total es de 38 metros cuadrado…
$163 201
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Propiedad comercial 3 930 m² en Tossa de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 3 930 m²
Tossa de Mar, Španjolska
Área 3 930 m²
Local comercial en la Costa Brava.El área total de 3930 metros cuadrados. en dos plantas.Act…
$24,10M
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Propiedad comercial 170 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 170 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 170 m²
Espacio comercial de 170m2 en el centro de Lloret de Mar (Girona), en la zona de Venecia, co…
$185 906
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Propiedad comercial 9 500 m² en Tossa de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 9 500 m²
Tossa de Mar, Španjolska
Área 9 500 m²
oportunidad de inversión en un bien establecido activo hotel con ingresos estables y gestión…
$22,95M
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Propiedad comercial 560 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 560 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 67
Área 560 m²
Este modelo de negocio describe el uso previsto de la propiedad con la actividad principal e…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 730 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 730 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 730 m²
Amplia habitación en venta en la zona de Fenals de Lloret de Mar. Superficie de oficina de u…
$437 145
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TekceTekce
Propiedad comercial 3 092 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 3 092 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 3 092 m²
Oportunidad de Inversiones en la Costa BravaEl hotel está situado en el corazón de Lloret de…
$5,75M
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Propiedad comercial 2 174 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 2 174 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 2 174 m²
Local comercial en Lloret de Mar en la Costa Brava. Con una impresionante fachada de más de …
$1,28M
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Propiedad comercial 660 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 660 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 660 m²
Venta de un edificio residencial en el centro de Lloret de Mar con un proyecto de reconstruc…
$1,41M
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Propiedad comercial 1 265 m² en Tossa de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 1 265 m²
Tossa de Mar, Španjolska
Dormitorios 40
Área 1 265 m²
Hotel de renovación en la ciudad de Tossa de Mar en la Costa Brava. Situado en el corazón d…
$1,80M
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Propiedad comercial 355 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 355 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 355 m²
Edificio bajo reconstrucción en el centro de Lloret de Mar en la Costa Brava. Situado en la …
$871 433
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Commercial real estate by the sea, Barcelona en Tossa de Mar, Španjolska
Commercial real estate by the sea, Barcelona
Tossa de Mar, Španjolska
Área 542 m²
Commercial premises in the Barcelona region with a tenant - Dia supermarket. The object is l…
$867 256
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Tienda 3 233 m² en Blanes, Španjolska
Tienda 3 233 m²
Blanes, Španjolska
Área 3 233 m²
Commercial real estate with the tenant Consum - one of the largest networks of supermarkets …
$3,13M
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Propiedad comercial 3 100 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 3 100 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 3 100 m²
Hotel 2 estrellas en Lloret de Mar en la Costa Brava. El número de habitaciones es de 70. El…
$3,25M
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Hotel 1 600 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Hotel 1 600 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 50
Área 1 600 m²
Acogedor Hotel de gestión familiar *, es la primera vez que abrió sus puertas en el año 1970…
$1,31M
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