Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Pizarra
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Pizarra, Španjolska

Casa Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Pizarra, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Pizarra, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 589 m²
Situado en los ricos valles verdes, situados cómodamente entre Alora y Pizarra, esta glorios…
$3,67M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Pizarra, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Pizarra, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 589 m²
Situado en los ricos valles verdes, situados cómodamente entre Alora y Pizarra, esta glorios…
$3,67M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Pizarra, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Pizarra, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Esta finca situada en una posición elevada tiene impresionantes vistas a la montaña alrededo…
$526,903
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
AdriastarAdriastar
Casa 4 habitaciones en Pizarra, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Pizarra, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 589 m²
Situado en los ricos valles verdes, situados cómodamente entre Alora y Pizarra, esta glorios…
$3,67M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 6 habitaciones en Pizarra, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Pizarra, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 371 m²
Venta: una finca española caracterizada y auténtica a solo 15 minutos del animado pueblo de …
$526,903
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Pizarra, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Pizarra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Propiedad ecuestre con vistas impresionantes de la montaña – Alora/Pizarra AreaNestled en el…
$531,586
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir