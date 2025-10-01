Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Jaén
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Jaén, Španjolska

Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa en Castellar, Španjolska
Villa
Castellar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 411 m²
Located in the beautiful area of ​​La Sierrezuela, very close to Fuengirola and Mijas Pueblo…
$898,263
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Castellar, Španjolska
Villa
Castellar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 411 m²
Located in the beautiful area of ​​La Sierrezuela, very close to Fuengirola and Mijas Pueblo…
$898,263
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Castellar, Španjolska
Villa
Castellar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 411 m²
Located in the beautiful area of ​​La Sierrezuela, very close to Fuengirola and Mijas Pueblo…
$898,263
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Jaén, Španjolska

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir