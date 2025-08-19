Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Estacion de Cartama, Španjolska

9 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Cartama, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Cartama, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
For sale a magnifficent country house! Just 1,5 km from the city center. Start the descripti…
$402,254
Casa 3 habitaciones en Cartama, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Cartama, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
A fabulous opportunity to find a lovely finca with amazing views located in Cártama but also…
$407,501
Casa 3 habitaciones en Cartama, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Cartama, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Casa unifamiliar, Estacion de Cartama, Costa del Sol.3 Dormitorios, 3 Baños, Construido 135 …
$474,212
Casa 5 habitaciones en Cartama, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Cartama, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 183 m²
Finca - Cortijo, Estacion de Cartama, Interior Málaga5 Dormitorios, 4 Baños, Construido 183 …
$497,630
Casa 4 habitaciones en Cartama, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Cartama, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 151 m²
Large 4 bedroom house in CartamaSituated in the centre of Cartama and all its amenities on i…
$408,084
