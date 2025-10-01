Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. El Rosario
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en El Rosario, Španjolska

Villa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Villa en Las Rosas, Španjolska
Villa
Las Rosas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 269 m²
Exceptional detached villa of 300 m² built, with a heated pool of 8x4 meters, located in an …
$1,48M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Las Rosas, Španjolska
Villa
Las Rosas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 269 m²
Exceptional detached villa of 300 m² built, with a heated pool of 8x4 meters, located in an …
$1,48M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Las Rosas, Španjolska
Villa
Las Rosas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 269 m²
Exceptional detached villa of 300 m² built, with a heated pool of 8x4 meters, located in an …
$1,48M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Tut TravelTut Travel
Villa en Las Rosas, Španjolska
Villa
Las Rosas, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Magnífica villa con impresionantes vistas al mar. La villa tiene 5 dormitorios y 4 baños, ub…
$3,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en El Rosario, Španjolska

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir