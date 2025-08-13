Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Coin
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Coin, Španjolska

Casa Borrar
Eliminar
25 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 357 m²
Ubicado en el corazón de la ciudad de Coín, esta impresionante casa adosada de estilo andalu…
$437,997
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 327 m²
Ubicado en la tranquila campiña noroeste de Coín, a solo 12 minutos en coche (6,5 km) del pu…
$378,935
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Situado en una tranquila y bien cuidada urbanización junto a Sierra Chica, justo enfrente de…
$406,918
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 327 m²
Ubicado en la tranquila campiña noroeste de Coín, a solo 12 minutos en coche (6,5 km) del pu…
$378,935
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Situado en una tranquila y bien cuidada urbanización junto a Sierra Chica, justo enfrente de…
$406,918
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Esta propiedad se encuentra a sólo una corta distancia de la ciudad de Coin pero conserva la…
$437,997
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 265 m²
Encantadora casa de 5 dormitorios con vistas a la piscina y la montaña en Coín¡Descubre su r…
$378,935
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Esta propiedad se encuentra a sólo una corta distancia de la ciudad de Coin pero conserva la…
$437,997
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Situado en una tranquila y bien cuidada urbanización junto a Sierra Chica, justo enfrente de…
$406,918
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 327 m²
Ubicado en la tranquila campiña noroeste de Coín, a solo 12 minutos en coche (6,5 km) del pu…
$378,935
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Bungalow de 3 dormitorios Este encantador bungalow de 3 dormitorios, 1 baño se encuentra en …
$390,594
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Bungalow de 3 dormitorios Este encantador bungalow de 3 dormitorios, 1 baño se encuentra en …
$390,594
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 357 m²
Ubicado en el corazón de la ciudad de Coín, esta impresionante casa adosada de estilo andalu…
$437,997
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 238 m²
Finca distribuida en cinco 5 apartamentos independientes. Cuatro de ellos están en la planta…
$448,509
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 252 m²
Casa adosada, Coín, Costa del Sol.4 Dormitorios, 3 Baños, Construido 252 m2. La casa tiene 3…
$508,076
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 238 m²
Finca distribuida en cinco 5 apartamentos independientes. Cuatro de ellos están en la planta…
$448,509
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 265 m²
Encantadora casa de 5 dormitorios con vistas a la piscina y la montaña en Coín¡Descubre su r…
$378,935
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Esta propiedad se encuentra a sólo una corta distancia de la ciudad de Coin pero conserva la…
$437,997
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 238 m²
Finca distribuida en cinco 5 apartamentos independientes. Cuatro de ellos están en la planta…
$448,509
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Casa independiente con piscina infinita y vistas, frente a La Trocha – Coín. Moderno hogar d…
$524,428
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 357 m²
Ubicado en el corazón de la ciudad de Coín, esta impresionante casa adosada de estilo andalu…
$437,997
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Villa independiente, Coín, Costa del Sol.4 Dormitorios, 3 Baños, Construido 220 m2, Jardín/P…
$525,596
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Descubre esta encantadora propiedad de 10,300 m2 cerca de un hermoso río – perfecto para aqu…
$524,428
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 265 m²
Encantadora casa de 5 dormitorios con vistas a la piscina y la montaña en Coín¡Descubre su r…
$378,935
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Bungalow de 3 dormitorios Este encantador bungalow de 3 dormitorios, 1 baño se encuentra en …
$390,594
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir