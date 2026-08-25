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Villas del mar en venta en Campo de Gibraltar, Španjolska

;
San Roque
17
Tarifa
8
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4 propiedades total found
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 2 041 m²
Villa Noon: diseño arquitectónico de vanguardia, lujo sostenible y entorno privilegiado en L…
$14,80M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 825 m²
Vivir sobre el Mediterráneo, rodeado de naturaleza y con la privacidad bajo control, define …
$16,07M
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Villa 7 habitaciones en San Roque, Španjolska
Villa 7 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Número de plantas 3
Villa de Consumo Energético Cero con Vistas al Mar y al Golf y Ascensor Privado en Sotogrand…
$11,41M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Villa HALO es una villa de lujo única situada en La Reserva de Sotogrande, una de las comuni…
$11,16M
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Parámetros de las propiedades en Campo de Gibraltar, Španjolska

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con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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Baratos
De lujo
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