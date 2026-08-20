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Locales comerciales en venta en Bajo Llobregat, Španjolska

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4 propiedades total found
Propiedad comercial 198 m² en Castelldefels, Španjolska
Propiedad comercial 198 m²
Castelldefels, Španjolska
Área 198 m²
Local comercial en la ciudad de Castelldefels en la Costa Garraf.El área total es de 198 met…
$410,305
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Propiedad comercial 950 m² en Viladecans, Španjolska
Propiedad comercial 950 m²
Viladecans, Španjolska
Área 950 m²
Local comercial en la ciudad de Viladecans en los suburbios de Barcelona.Situado en la prime…
$683,108
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Hotel 4 736 m² en Sant Joan Despi, Španjolska
Hotel 4 736 m²
Sant Joan Despi, Španjolska
Habitaciones 80
Área 4 736 m²
Número de plantas 7
A 4 stars hotel in Barcelona is sold. The hotel has 80 rooms, each of which is equipped with…
$24,79M
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Propiedad comercial 562 m² en Castelldefels, Španjolska
Propiedad comercial 562 m²
Castelldefels, Španjolska
Área 562 m²
Local comercial en la segunda línea del mar en la ciudad de Castelldefels en la Costa Garraf…
$1,39M
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