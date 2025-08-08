Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Arona
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Arona, Španjolska

bienes raíces comerciales
15
Negocio listo Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Negocio listo en Arona, Španjolska
Negocio listo
Arona, Španjolska
Dormitorios -1
Nº de cuartos de baño -1
LIBRE Thriving Canarian Restaurant en venta – Costa del Silencio Una rara oportunidad para t…
$337,099
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lupain Properties
Idiomas hablados
English
Negocio listo en Arona, Španjolska
Negocio listo
Arona, Španjolska
Dormitorios -1
Nº de cuartos de baño -1
El paquete Jetski incluye lo siguiente: - Un Hyundai Staria 2022, una furgoneta de 9 asiento…
$430,092
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lupain Properties
Idiomas hablados
English
Negocio listo 45 m² en Arona, Španjolska
Negocio listo 45 m²
Arona, Španjolska
Dormitorios -1
Nº de cuartos de baño -1
Área 45 m²
Un bar muy popular, acogedor y muy bien mantenido situado en una ubicación privilegiada en L…
$203,422
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lupain Properties
Idiomas hablados
English
Negocio listo 270 m² en Arona, Španjolska
Negocio listo 270 m²
Arona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Excepcional Hostel en venta en el corazón de Los Cristianos Una excelente oportunidad de inv…
$1,62M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lupain Properties
Idiomas hablados
English
Negocio listo en Arona, Španjolska
Negocio listo
Arona, Španjolska
Dormitorios -1
Nº de cuartos de baño -1
Un café arriba y corriendo situado en el corazón de Los Cristianos. El café está totalmente …
$69,745
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lupain Properties
Idiomas hablados
English
Negocio listo en Arona, Španjolska
Negocio listo
Arona, Španjolska
Dormitorios -1
Nº de cuartos de baño -1
Un bar Tapas situado en Las Américas. El bar está totalmente equipado con todo lo necesario …
$174,361
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lupain Properties
Idiomas hablados
English
Negocio listo en Arona, Španjolska
Negocio listo
Arona, Španjolska
Dormitorios -1
Nº de cuartos de baño -1
For sale: a jet ski rental company (free of debt and with a clean history, never traded so n…
$191,798
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lupain Properties
Idiomas hablados
English
Negocio listo 300 m² en Arona, Španjolska
Negocio listo 300 m²
Arona, Španjolska
Dormitorios -1
Nº de cuartos de baño -1
Área 300 m²
Lupain Properties está encantado de ofrecer esta fantástica oportunidad de negocio de un res…
$416,657
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lupain Properties
Idiomas hablados
English
Negocio listo 300 m² en Arona, Španjolska
Negocio listo 300 m²
Arona, Španjolska
Dormitorios -1
Nº de cuartos de baño -1
Área 300 m²
Leasehold minimarket with 300 m2 interior is transferred in Los Cristianos with a takeaway l…
$69,745
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lupain Properties
Idiomas hablados
English
Negocio listo en Arona, Španjolska
Negocio listo
Arona, Španjolska
Dormitorios -1
Nº de cuartos de baño -1
Exclusivo Bar Piscina, en venta en Los Cristianos. Esta maravillosa y rara oportunidad ha ve…
$406,843
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lupain Properties
Idiomas hablados
English
Negocio listo 113 m² en Arona, Španjolska
Negocio listo 113 m²
Arona, Španjolska
Dormitorios -1
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Estamos encantados de presentar este restaurante gratuito en la Costa del Silencio que se en…
$348,607
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lupain Properties
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir