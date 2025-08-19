Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Alhaurin el Grande, Španjolska

54 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 217 m²
Fantástica casa adosada de 3 plantas en venta en Las brisas, Alhaurin golf, Alhaurin el Gran…
$480,067
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 216 m²
Adosada de 3 dormitorios con vistas impresionantes – Alhaurín el GrandeDescubre esta hermosa…
$444,940
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Con 2.900 m2 de terreno y 150 m2 de superficie construida, esta propiedad es ideal como resi…
$538,612
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Bonito chalet pareado en venta en Alhaurin Golf, Alhaurin el Grande. Usted entra en la propi…
$538,612
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Elegante casa adosada de 3 dormitorios en el corazón de Alhaurín GolfDescubre esta encantado…
$367,275
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Esta encantadora casa se encuentra en una pequeña zona residencial, a pocos minutos a pie de…
$567,884
Casa 2 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 227 m²
Casa de campo situada en las afueras de Alhaurin el Grande con una parcela de más de 14.000m…
$573,739
Casa 4 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Esta villa muy espaciosa de una sola planta se encuentra en una parcela plana muy grande cer…
$579,593
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Fantástica casa de 2 plantas en venta en Alhaurin Golf, Alhaurin el Grande. Gran área de ent…
$579,593
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Situado en una de las zonas más buscadas de Alhaurín Golf, esta hermosa casa adosada y muy q…
$444,940
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Descubre tu oasis en el campo! Esta propiedad rústica de 2500m2 con una casa de 109m2 es el …
$556,175
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Acogedora villa situada en una popular urbanización en las afueras de Alhaurin el Grande y a…
$467,773
Casa 4 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 336 m²
Esta hermosa casa adosada de 4 dormitorios en Alhaurin el Grande se encuentra en una fantást…
$503,485
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Esta encantadora casa se encuentra en una pequeña zona residencial, a pocos minutos a pie de…
$567,884
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
A tan solo 10 minutos de la ciudad de Alhaurín El Grande, accesible a través de una carreter…
$384,764
Casa 6 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 980 m²
EXCLUSIVA: Gran oportunidad para inversores en el municipio de Alhaurín el Grande, Málaga, a…
$3,21M
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Auténtica casa de campo situada en las afueras de Alhaurin el Grande hacia Mijas sólo 10 min…
$556,175
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
En Venta casa muy bien mantenida en venta en Alhaurin Golf. Entra en la propiedad a través d…
$532,757
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Casa tradicional situada en el centro de Alhaurin el Grande. La propiedad se encuentra en un…
$462,504
Casa 5 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Idealmente situado en una zona codiciada, a pocos pasos de tiendas, escuelas, supermercados …
$378,935
Casa 3 habitaciones en Alhaurin el Grande, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Casa tradicional situada en el centro de Alhaurin el Grande. La propiedad se encuentra en un…
$462,504
