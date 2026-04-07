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Adosados en Venta en Lagos, Portugal

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Luz, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Área 124 m²
Esta villa de 3 dormitorios, situada en una ubicación privilegiada a pocos minutos de la pla…
$613,935
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lagos, Portugal
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
A poca distancia de la playa de Porto de Mós, los principales servicios y puntos de interés …
$644,553
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Lagos, Portugal
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Villa de 5 dormitorios, situada en una zona tranquila y cerca de la ciudad de Lagos. Cons…
$528,321
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