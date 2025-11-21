Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lagoa
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Lagoa, Portugal

Lagoa e Carvoeiro
24
Carvoeiro
21
Estombar e Parchal
8
Estombar
6
Casa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Dúplex 1 habitacion en Parchal, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Parchal, Portugal
Dormitorios 1
Área 93 m²
Apartamento de 2 plantas con 1 dormitorio en el complejo de élite Residencias Gramacho. El a…
$299,027
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 104 m²
Nueva villa con 2 dormitorios, superficie total de 109 metros cuadrados, aparcamiento, jardí…
$449,837
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Área 140 m²
Vale de Milho Village es   proyecto de inversión y laquo; llave en mano y raquo; con 32 casa…
$732,428
Dejar una solicitud
NicoleNicole
Villa en Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Área 170 m²
En Portugal, en el Algarve, en la zona de Lagoa, cerca del campo de golf Gramacho y las herm…
$553,646
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Lagoa

villas

Parámetros de las propiedades en Lagoa, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir