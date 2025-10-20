Casas con piscina en Venta en Cascais, Portugal

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 337 m²
El proyecto en el océano con vista frontal es un lujoso condominio Villa Maria Pia Construid…
$758,320
Dejar una solicitud
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 241 m²
Villa triplex 3 dormitorios, nuevo, con una superficie total de 241 metros cuadrados y una s…
$1,38M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 416 m²
Modern Village con jardín y piscina en un nuevo complejo en la exclusiva zona de Cobre.El co…
$1,63M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 282 m²
Villa con 4 dormitorios, una superficie total construida de 282 metros cuadrados, una nueva …
$2,39M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 176 m²
Nueva villa duplex con 3 dormitorios, con una superficie total de 176 metros cuadrados, con …
$2,10M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 264 m²
Brazil Residence es un proyecto único que combina toda la sofisticación de los bienes raíces…
$2,57M
Dejar una solicitud
Villa en Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa
Sao Domingos de Rana, Portugal
Dormitorios 4
Área 214 m²
Una villa separada en construcción con líneas modernas, ubicada en una parcela de 317 m2, co…
$1,01M
Dejar una solicitud
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 266 m²
Villa separada de dos plantas en construcción, en un estilo moderno, con jardín y piscina cl…
$1,74M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 225 m²
Villa con habitaciones 3, 225 metros cuadrados, completamente nueva, con plazas de aparcamie…
$3,62M
Dejar una solicitud
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 275 m²
Nuevo Penha Longa Valley   el condominio consta de 11 villas, cada una con un área urbanizad…
$1,22M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 395 m²
Casa moderna, amplio salón, 3 dormitorios de lujo, cocina totalmente equipada.Salga a una gr…
$2,32M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 341 m²
Castelhana Residences es un nuevo complejo que consta de   de 6 villas y nbsp; calidad super…
$1,25M
Dejar una solicitud
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 261 m²
Casa con 3 dormitorios, una superficie de 213 metros cuadrados, 3 plantas, con terraza en la…
$2,33M
Dejar una solicitud
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Excelente villa de estilo moderno, con jardín y piscina, ubicada en una zona residencial de …
$1,86M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 5
Área 257 m²
Moderno brillante y nbsp; una casa con amplios balcones y una terraza con magníficos paisaje…
$2,57M
Dejar una solicitud
