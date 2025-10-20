Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Cascais
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Campo de golf

Casas cerca del club de golf en Venta en Cascais, Portugal

villas
30
Casa Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 416 m²
Modern Village con jardín y piscina en un nuevo complejo en la exclusiva zona de Cobre.El co…
$1,63M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 400 m²
Condominio y nbsp; ubicado cerca del océano, estación de tren, St Julian y # 39; s School y …
$3,01M
Dejar una solicitud
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 360 m²
La villa se encuentra en la zona del complejo de Cascais, en el parque natural de Sintra Cas…
$2,16M
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 176 m²
Nueva villa duplex con 3 dormitorios, con una superficie total de 176 metros cuadrados, con …
$2,10M
Dejar una solicitud
Villa en Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa
Sao Domingos de Rana, Portugal
Dormitorios 4
Área 214 m²
Una villa separada en construcción con líneas modernas, ubicada en una parcela de 317 m2, co…
$1,01M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 225 m²
Villa con habitaciones 3, 225 metros cuadrados, completamente nueva, con plazas de aparcamie…
$3,62M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 275 m²
Nuevo Penha Longa Valley   el condominio consta de 11 villas, cada una con un área urbanizad…
$1,22M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 395 m²
Casa moderna, amplio salón, 3 dormitorios de lujo, cocina totalmente equipada.Salga a una gr…
$2,32M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 5
Área 257 m²
Moderno brillante y nbsp; una casa con amplios balcones y una terraza con magníficos paisaje…
$2,57M
Dejar una solicitud
VernaVerna
Realting.com
Ir