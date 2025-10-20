Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Cascais
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Cascais, Portugal

villas
30
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 4
Área 350 m²
Casa moderna de dos pisos con enormes balcones desde los cuales un impresionante y nbsp; se …
$1,63M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 5
Área 257 m²
Moderno brillante y nbsp; una casa con amplios balcones y una terraza con magníficos paisaje…
$2,57M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir