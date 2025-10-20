Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Cascais, Portugal

Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 337 m²
El proyecto en el océano con vista frontal es un lujoso condominio Villa Maria Pia Construid…
$758,320
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 400 m²
Condominio y nbsp; ubicado cerca del océano, estación de tren, St Julian y # 39; s School y …
$3,01M
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 360 m²
La villa se encuentra en la zona del complejo de Cascais, en el parque natural de Sintra Cas…
$2,16M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 282 m²
Villa con 4 dormitorios, una superficie total construida de 282 metros cuadrados, una nueva …
$2,39M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 264 m²
Brazil Residence es un proyecto único que combina toda la sofisticación de los bienes raíces…
$2,57M
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 4
Área 350 m²
Casa moderna de dos pisos con enormes balcones desde los cuales un impresionante y nbsp; se …
$1,63M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 395 m²
Casa moderna, amplio salón, 3 dormitorios de lujo, cocina totalmente equipada.Salga a una gr…
$2,32M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 261 m²
Casa con 3 dormitorios, una superficie de 213 metros cuadrados, 3 plantas, con terraza en la…
$2,33M
