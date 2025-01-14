Complejo residencial Wille Brzegowa

PROYECTO DE COSY - La única de su mente - por el lago Kiełpińskie - Kiełpin, Brzegowa Street

Estamos construyendo sólo tres casas semi-separadas. Seis unidades disponibles. Diseño clásico y construcción con atención al detalle. Hemos elegido dos tipos de casas. Cada uno tiene 5 o 6 habitaciones. Además de garaje y plaza de aparcamiento frente a la casa.

Cada casa se encuentra en una gran parcela de 1000 m2. Las ventanas de la sala de estar dan al sur y al oeste o al este.

Las casas serán construidas de bloques cerámicos. Las ventanas de color Winchester combinadas con una fachada de dos colores dan a nuestras casas un aspecto elegante.

Calefacción por suelo radiante, incluyendo el garaje.

Calentar bomba de calor con tanque de almacenamiento.

Instalación preparada para la instalación de paneles fotovoltaicos.

Sistema de alarma.

Las casas están ubicadas en parcelas justo al lado del lago Kiełpińskie. Un minuto caminando a la orilla del lago, y prados verdes fuera de la ventana.

Te invitamos a hacer una reserva. Aquí hay una casa de 155 m2 con 5 habitaciones, otras en este desarrollo también tienen 6 habitaciones.