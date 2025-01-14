Barrio residencial Privlekatelnye kvartiry v Zelenoj Balolenke

START SALES - 2 casas de dos plantas, un total de 76

#Białołęka, Warszawa

Fin de la construcción Etap 1 - III kwartał 2027

Meter quarter: 32 do 77 m2

Los precios oscilan entre 440.000 males y 850.000 males.

El complejo residencial se construirá en la parte norte del distrito de Belyaoleka, cerca de la Reserva Natural de Pouszcza Slupetsk en un lado y junto al Canal de Geranski en el otro. En coche se puede llegar al centro de Varsovia en 30 minutos. A 15 minutos en coche se encuentra el popular lago Zegjinske - un lugar para actividades al aire libre: navegación, bicicletas de agua, así como para relajarse con vistas al lago, por ejemplo, en la playa de Neporente.

