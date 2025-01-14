  1. Realting.com
Barrio residencial Privlekatelnye kvartiry v Zelenoj Balolenke

Varsovia, Polonia
de
$138,873
;
7
Dejar una solicitud
ID: 33155
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Polonia
  • Región / estado
    Voivodato de Mazovia
  • Ciudad
    Varsovia

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

START SALES - 2 casas de dos plantas, un total de 76

#Białołęka, Warszawa

  • Fin de la construcción Etap 1 - III kwartał 2027
  • Meter quarter: 32 do 77 m2
  • Los precios oscilan entre 440.000 males y 850.000 males.

El complejo residencial se construirá en la parte norte del distrito de Belyaoleka, cerca de la Reserva Natural de Pouszcza Slupetsk en un lado y junto al Canal de Geranski en el otro. En coche se puede llegar al centro de Varsovia en 30 minutos. A 15 minutos en coche se encuentra el popular lago Zegjinske - un lugar para actividades al aire libre: navegación, bicicletas de agua, así como para relajarse con vistas al lago, por ejemplo, en la playa de Neporente.

📞

📩

@wiera_realty

Localización en el mapa

Varsovia, Polonia
