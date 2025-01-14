Barrio residencial Privlekatelnye kvartiry v Zelenoj Balolenke

START SALES - 2 casas de dos plantas, un total de 76
#Białołęka, Warszawa
El complejo residencial se construirá en la parte norte del distrito de Belyaoleka, cerca de la Reserva Natural de Pouszcza Slupetsk en un lado y junto al Canal de Geranski en el otro. En coche se puede llegar al centro de Varsovia en 30 minutos. A 15 minutos en coche se encuentra el popular lago Zegjinske - un lugar para actividades al aire libre: navegación, bicicletas de agua, así como para relajarse con vistas al lago, por ejemplo, en la playa de Neporente.
📞
📩
@wiera_realty