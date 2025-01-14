  1. Realting.com
Casa adosada Marina forest

Białystok, Polonia
Precio en demanda
Casa adosada Marina forest
1
ID: 34035
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/3/26

Localización

  • País
    Polonia
  • Región / estado
    Voivodato de Podlakia
  • Ciudad
    Białystok
  • Dirección
    Legionowa, 7 Szkola Podstawowa nr 9 im 42 Pulku Piechoty

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 48.0 – 64.6
Precio por m², USD 3,419
Precio del apartamento, USD 164,120 – 220,878
Apartamentos 4 habitaciones
Área, m² 69.9
Precio por m², USD 3,419
Precio del apartamento, USD 239,000

Localización en el mapa

Białystok, Polonia
Cuidado de la salud
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Pueblo de cabañas New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Rabowice, Polonia
de
$162,732
VAT
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Radzewo, Polonia
Precio en demanda
Casa club Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Varsovia, Polonia
de
$134,459
Cabaña Segmenty s garazhom i ogorodom
Grodzisk Mazowiecki, Polonia
de
$207,764
Pueblo de cabañas Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Slomin, Polonia
de
$235,303
Está viendo
Casa adosada Marina forest
Białystok, Polonia
Precio en demanda
Otros complejos
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Radzewo, Polonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
New Homes in Radzewo – Kowalska Street (Wielkopolska Region) Size: from 52.41 m² to 78.00 m² Status: Completed – Ready to move in ✅ INVESTMENT OVERVIEW A boutique development consisting of just 5 homes, located in a quiet, green area of Radzewo. It’s an excellent option for those who…
Agencia
Zaitseva Estates
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Pueblo de cabañas Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Slomin, Polonia
de
$235,303
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
¡El señor no paga la Comisión!Le invitamos a comprar una casa en una nueva inversión cerca de Varsovia.Casas de sección modernas, cuidadosamente diseñadas, que proporcionan comodidad y privacidad para toda la familia.Oferta Perfecto para aquellos que quieren tomar un descanso del bullicio y …
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Villa QHOUSE
Varsovia, Polonia
de
$400,054
Número de plantas 2
Área 147–148 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nos gustaría invitarle - casas nuevas y acabadas semi-detached para la venta. - Sin PCC y sin Comisión.Las casas del desarrollador de propiedades serán entregadas en estándar de desarrolladores, es decir, interiores a terminar por uno o con opción individual de acabado llave en mano (primera…
Agencia
James House
Realting.com
Últimas noticias en Polonia
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
14.01.2025
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
11.07.2024
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
09.12.2020
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
02.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
Mostrar todas las publicaciones