Apartamentos de varios niveles en venta en Polonia

Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Número de plantas 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 2/2
Las casas acabadas están esperando para los nuevos. ESTADO ELEGANTE EN UN NEGRO GREEN. AMBIE…
$380,391
Tut TravelTut Travel
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Gluchow, Polonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Gluchow, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 1/2
LE DAMOS LA BIENVENIDA: estamos iniciando una urbanización con solo tres unidades: dos nivel…
$142,073
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Milanowek, Polonia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Milanowek, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/3
Venta de un apartamento de dos niveles desde 2019 en Milanówka Center.Apartamento 80.6m2 sit…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Cracovia, Polonia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Cracovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 1/4
Apartamento en una casa adosada reformada cerca de Old Town Cracow. El apartamento es de tre…
$285,006
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Pruszkow, Polonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Pruszkow, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 6/7
Pruszków os. "New Town of Pruszków" - Mechanics Square - en venta única, modernamente termin…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Cracovia, Polonia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Cracovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 1/2
An extraordinary apartment with a roof terrace for sale, located in the most prestigious dis…
$289,498
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Gluchow, Polonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Gluchow, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 2/1
NUEVA INVERSIÓN - 3 SEGMENTOS - A 5 min de Grójec, cerca de Varsovia BIENVENIDOS - comenza…
$142,073
VernaVerna
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Número de plantas 5
RESERVADOA 200 metros de la estación PKP GrochówArquitectura moderna y minimalistaApartament…
Precio en demanda
