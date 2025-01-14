Piso en edificio nuevo Osiedle Gluchow IV

WELCOME – La siguiente etapa de un proyecto RESIDENTIAL INTIMADO sólo fuera de GRÓJEC.

OSIEDLE GŁUCHÓW IV

Precio del apartamento de: PLN 330,100

Plaza de aparcamiento al aire libre: PLN 19,900

Opción para que el apartamento termine llave en mano (se aplica tarifa adicional).

Los nuevos apartamentos en Głuchów cerca de Grójec son una excelente opción para aquellos que quieren vivir en un ambiente tranquilo, cómodo y moderno lejos del bullicio y el bullicio de la ciudad, mientras que todavía gozan de acceso conveniente a ciudades más grandes. El desarrollo incluye apartamentos compactos de 2 y 3 habitaciones con jardines, así como unidades funcionales de nivel de división. Es una solución ideal para familias, compradores de primera vez y aquellos que buscan una inversión inmobiliaria cerca de Grójec.

Ofrecemos cuatro tipos de apartamento:

49.70 m2 apartamento con jardín – 3 habitaciones

47.89 m2 apartamento (más aprox. 15 m2 ático) – 3 habitaciones

Apartamento de 37,20 m2 con jardín – 2 habitaciones

41.97 m2 apartamento (más aprox. 15 m2 ático) – 2 habitaciones

Cada apartamento tiene una entrada independiente. Todos los apartamentos cuentan con calefacción por suelo radiante en todas partes, grandes ventanas, calefacción por gas, agua suministrada por la red de agua municipal y un tanque séptico privado de 7 m3. La conexión a Internet de fibra óptica está prevista en la zona en un futuro próximo.

Los apartamentos de Głuchów destacan por sus diseños bien pensados. Incluso con una superficie compacta de suelo, ofrecen comodidad comparable a propiedades más grandes. El diseño estándar incluye:

un amplio salón con cocina americana,

dormitorios bien proporcionados,

un baño,

espacio de almacenamiento.

En el caso de apartamentos de nivel dividido, el espacio adicional del ático ofrece muchas posibilidades: se puede utilizar como dormitorio, oficina de casa para trabajos remotos o zona de relajación.

También podemos encontrar cualquier compromiso en una posición de Turno.

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