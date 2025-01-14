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Piso en edificio nuevo Osiedle Gluchow IV

Gluchow, Polonia
de
$104,896
;
25
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ID: 35237
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

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  • País
    Polonia
  • Región / estado
    Voivodato de Mazovia
  • Barrio
    Grójec County
  • Ciudad
    gmina Grojec
  • Pueblo
    Gluchow
  • Dirección
    Polna

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase económica
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Sobre el complejo

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WELCOME – La siguiente etapa de un proyecto RESIDENTIAL INTIMADO sólo fuera de GRÓJEC.

OSIEDLE GŁUCHÓW IV

  • Precio del apartamento de: PLN 330,100
  • Plaza de aparcamiento al aire libre: PLN 19,900
  • Opción para que el apartamento termine llave en mano (se aplica tarifa adicional).

Los nuevos apartamentos en Głuchów cerca de Grójec son una excelente opción para aquellos que quieren vivir en un ambiente tranquilo, cómodo y moderno lejos del bullicio y el bullicio de la ciudad, mientras que todavía gozan de acceso conveniente a ciudades más grandes. El desarrollo incluye apartamentos compactos de 2 y 3 habitaciones con jardines, así como unidades funcionales de nivel de división. Es una solución ideal para familias, compradores de primera vez y aquellos que buscan una inversión inmobiliaria cerca de Grójec.

Ofrecemos cuatro tipos de apartamento:

  • 49.70 m2 apartamento con jardín – 3 habitaciones
  • 47.89 m2 apartamento (más aprox. 15 m2 ático) – 3 habitaciones
  • Apartamento de 37,20 m2 con jardín – 2 habitaciones
  • 41.97 m2 apartamento (más aprox. 15 m2 ático) – 2 habitaciones

Cada apartamento tiene una entrada independiente. Todos los apartamentos cuentan con calefacción por suelo radiante en todas partes, grandes ventanas, calefacción por gas, agua suministrada por la red de agua municipal y un tanque séptico privado de 7 m3. La conexión a Internet de fibra óptica está prevista en la zona en un futuro próximo.

Los apartamentos de Głuchów destacan por sus diseños bien pensados. Incluso con una superficie compacta de suelo, ofrecen comodidad comparable a propiedades más grandes. El diseño estándar incluye:

  • un amplio salón con cocina americana,
  • dormitorios bien proporcionados,
  • un baño,
  • espacio de almacenamiento.

En el caso de apartamentos de nivel dividido, el espacio adicional del ático ofrece muchas posibilidades: se puede utilizar como dormitorio, oficina de casa para trabajos remotos o zona de relajación.

También podemos encontrar cualquier compromiso en una posición de Turno.

FOR MORE INFORMATION www.osiedlegluchow.pl , por favor VISIT NUESTRO SITIO WEB O CONTACTO NUESTRA SALES OFFICE POR PHONE.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 37.2 – 42.0
Precio por m², USD 2,171 – 2,447
Precio del apartamento, USD 90,492
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 47.9
Precio por m², USD 2,491
Precio del apartamento, USD 118,454

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Gluchow, Polonia

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