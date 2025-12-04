  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Polonia

Voivodato de Mazovia
12
Voivodato de Gran Polonia
13
Varsovia
8
Poznan
12
TOP TOP
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Poznan, Polonia
de
$123,611
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Un elegante edificio en cascada con arquitectura moderna albergará solo 118 apartamentos, garantizando privacidad, comodidad y un ambiente urbano exclusivo.La oferta incluye estudios de 25 m2 y amplios apartamentos de hasta 120 m2, incluyendo unidades con terrazas en los pisos superiores y i…
Agencia
Zaitseva Estates
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Poznan, Polonia
de
$127,721
VAT
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Agencia
Zaitseva Estates
Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Mostrar todo Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyn, Polonia
de
$196,564
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Se vende: SEGMENTO DE ESQUINA de una casa adosada en estado de desarrollador, LISTA PARA RECOGER, con una parcela de 62 m2, la casa tiene 3 plantas. La casa viene con una plaza de aparcamiento exterior., UBICACIÓN Y EDIFICIO: Budzyń a unos 200 m del lago en Kryspinów, cerca de la tienda Bie…
Agencia
Grupa Gamp
Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Mostrar todo Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Varsovia, Polonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Fecha prevista: 3Q 2026 Precios: 680,900 zł - 1,100,000 złSOBRE LA INVERSIÓNSe construirán 85 apartamentos en Wlochy. La ventaja es, en primer lugar, la ubicación. Se construirá cerca de la arteria principal de Varsovia - Jerusalén Alley, desde donde se puede caminar hasta la estación y a só…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Mostrar todo Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Poznan, Polonia
de
$116,483
VAT
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Agencia
Zaitseva Estates
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Varsovia, Polonia
de
$186,942
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Los apartamentos están situados en uno de los barrios más populares de Varsovia - Wola. La nueva etapa forma parte de la finca y cuenta con un total de 136 apartamentos con superficies de 28 m2 a 96 m2. Cada uno de ellos tiene balcón, terraza, loggia o jardín. También hay apartamentos con gr…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Cracovia, Polonia
de
$95,944
Año de construcción 2023
Número de plantas 7
Te invitamos a comprar un apartamento en un moderno edificio multifamiliar. La inversión garantiza la comodidad de la vida y un área amigable. Se construirá un parque verde con una zona de relajación y callejones en la parte central de la finca. La fecha prevista de finalización de la con…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Edificio de apartamentos Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Edificio de apartamentos Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Edificio de apartamentos Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Edificio de apartamentos Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Piastow, Polonia
de
$206,497
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Casa con 20 apartamentos de 2 plantas y 20 apartamentos de una planta Apartamentos de dos plantas de 112 m2-123 m2 + zona ajardinada de 45 m2 a 250 m2 < li>20 apartamentos que varían en tamaño desde 77 m2 - 87 m2 con balcones y azotea Fecha prevista de finalización: 2025-12-31 Zon…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Mostrar todo Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Poznan, Polonia
de
$118,950
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Agencia
Zaitseva Estates
Complejo residencial - Industrial Developments in Poland
Complejo residencial - Industrial Developments in Poland
Complejo residencial - Industrial Developments in Poland
Complejo residencial - Industrial Developments in Poland
Zielona Gora, Polonia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
? ¡Descubra oportunidades exclusivas en el corredor inmobiliario en auge del oeste de Polonia! Descubra el potencial sin explotar a lo largo del eje en crecimiento que conecta Zielona Góra y Berlín. Ofrecemos posibilidades de inversión fuera del mercado diseñadas para aquellos que buscan (c…
Desarrollador
FredCo
Complejo residencial Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Complejo residencial Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Complejo residencial Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Complejo residencial Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Poznan, Polonia
de
$106,891
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Agencia
Zaitseva Estates
Edificio de apartamentos New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Edificio de apartamentos New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Edificio de apartamentos New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Edificio de apartamentos New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Edificio de apartamentos New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Edificio de apartamentos New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Varsovia, Polonia
de
$205,567
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Nueva inversión en Słužewiec – Rynek Pierwotny Toda la finca consta de tres edificios modernos. En la planta baja hay apartamentos con jardines. Los apartamentos restantes están equipados con amplios balcones. También hemos diseñado un garaje subterráneo de dos plantas con sistema de lectur…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Mostrar todo Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Stefanowo, Polonia
de
$198,073
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 90 m²
1 objeto inmobiliario 1
¡Construcción en Progresión!Bienvenido - una nueva finca de casas de dos dormitorios en venta. Cada casa es de cinco o cuatro habitaciones:primera planta: sala de estar, cocina americana, aseo, habitación/oficina, sala técnicaplanta: tres habitaciones, baño (no hay nada en el primer piso - l…
Agencia
James House
Complejo residencial Kvartiry v prigorode Poznani
Complejo residencial Kvartiry v prigorode Poznani
Complejo residencial Kvartiry v prigorode Poznani
Complejo residencial Kvartiry v prigorode Poznani
Kleszczewo, Polonia
de
$59,585
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Kleszczewo Park es un proyecto de inversión que, con su funcionalidad y ubicación, satisfará las expectativas incluso de los residentes más exigentes. La construcción del complejo del Parque Kleszczewo se dividió en varias etapas. Comodidad y conveniencia: Edificios con ascensores y…
Agencia
Zaitseva Estates
Complejo residencial Now Completed! Modern Residential Development in Poznań
Complejo residencial Now Completed! Modern Residential Development in Poznań
Poznan, Polonia
de
$155,941
VAT
Año de construcción 2025
Número de plantas 16
Un proyecto de vivienda contemporáneo situado en el distrito de desarrollo dinámico de Starołęka en Poznań. La inversión consiste en dos edificios modernos, combinando funcionalidad, estética y confort cotidiano.Una característica destacada del proyecto es la terraza con vistas a la azotea, …
Agencia
Zaitseva Estates
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Poznan, Polonia
de
$83,846
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Este prestigioso complejo residencial ofrece una variedad de apartamentos, ideales tanto para personas solteras como para familias. Elija entre estudios funcionales, apartamentos de 2 y 3 habitaciones, así como apartamentos de lujo con terrazas que satisfarán incluso a los compradores más ex…
Agencia
Zaitseva Estates
Complejo residencial Lipkowski Zakatek II
Complejo residencial Lipkowski Zakatek II
Complejo residencial Lipkowski Zakatek II
Complejo residencial Lipkowski Zakatek II
Complejo residencial Lipkowski Zakatek II
Complejo residencial Lipkowski Zakatek II
Complejo residencial Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Polonia
de
$324,712
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Lipkowski Zakatek es un complejo residencial de 4 edificios dúplex ( 8 casas ), ubicado a 10 minutos de Varsovia y bordeando el Parque Nacional Kampinos. Actualmente a la venta: 4 casas, con fecha de finalización en junio de 2024. Ofrecemos adaptaciones gratuitas. ¡La arquitectura mode…
Desarrollador
Lipkowski Zakatek
Complejo residencial Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Complejo residencial Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Complejo residencial Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Complejo residencial Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Varsovia, Polonia
de
$125,918
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
El nombre del complejo, ubicado en el distrito Rakow de Varsovia, hace referencia a la palabra sueca que simboliza el silencio y la armonía. Estos nuevos apartamentos en el distrito Włochy de Varsovia representan una inversión que incluye dos edificios cuidadosamente diseñados, de tres y sie…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Varsovia, Polonia
de
$126,702
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
New investment in Praga Południe! A modern building with 104 apartments of various sizes. The investment is distinguished by an eye-catching finish in shades of copper, which emphasizes the unique character of the investment. Advantages of the investment: • Residential building - only…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Mostrar todo Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Poznan, Polonia
de
$79,755
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Moderno complejo residencial, en una zona tranquila y verde de Poznan. Se encargará en el primer trimestre de 2024. Situado en la zona de la calle Selawy en la zona de Naramovice, cerca de la reserva natural Zhuravinec cerca del río Varta.Al centro de Poznan a sólo 15 minutos en coche, cerca…
Agencia
Zaitseva Estates
Edificio de apartamentos Mieszkanie o jakim marzysz
Edificio de apartamentos Mieszkanie o jakim marzysz
Edificio de apartamentos Mieszkanie o jakim marzysz
Edificio de apartamentos Mieszkanie o jakim marzysz
Edificio de apartamentos Mieszkanie o jakim marzysz
Poznan, Polonia
de
$83,248
Número de plantas 5
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe apartamen…
Agencia
Zaitseva Estates
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Poznan, Polonia
de
$118,178
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
¿Buscas el lugar perfecto para vivir o invertir? Le espera una increíble oportunidad en el cruce de las calles Yanicki y Dombrowski en el prestigioso distrito de Poznan-Jerzyce. El proyecto fue creado con preocupación por la comodidad de los residentes, ofreciendo una ciudad autosuficiente e…
Agencia
Zaitseva Estates
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Mostrar todo Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Poznan, Polonia
de
$113,194
VAT
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Agencia
Zaitseva Estates
Edificio de apartamentos Premium class apartments in the center of Warsaw.
Edificio de apartamentos Premium class apartments in the center of Warsaw.
Edificio de apartamentos Premium class apartments in the center of Warsaw.
Edificio de apartamentos Premium class apartments in the center of Warsaw.
Edificio de apartamentos Premium class apartments in the center of Warsaw.
Edificio de apartamentos Premium class apartments in the center of Warsaw.
Varsovia, Polonia
de
$272,901
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Te invito a comprar apartamentos en una nueva inversión en una de las calles más prestigiosas de Varsovia cerca del rascacielos de la Torre Varso.Una inversión moderna con arquitectura atemporal, consta de 2 edificios modernos.En el techo de uno de los edificios habrá un jardín disponible pa…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Complejo residencial Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complejo residencial Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complejo residencial Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complejo residencial Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complejo residencial Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Poznan, Polonia
de
$116,866
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Presentamos un proyecto premium exclusivo en el corazón de Poznan, que combina rendimiento de alta calidad, entorno con áreas verdes e interiores elegantes. Esta es una gran oportunidad para quienes buscan un lugar lujoso para vivir, así como para los inversores interesados en inversiones es…
Agencia
Zaitseva Estates
Complejo residencial Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Complejo residencial Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Complejo residencial Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Complejo residencial Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Varsovia, Polonia
de
$102,108
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Fecha de finalización: mayo de 2024 Precios: 402.868 zł - 780.570 zł DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN: Casas de poca altura de 3 plantas, edificios que utilizan tecnología modular de madera, respetuosos con el medio ambiente y amigables para los residentes. Apartamentos modernos de 1, 2, 3 …
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Varsovia, Polonia
de
$163,702
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Fecha: 4T 2024 Precios: 646.100 PLN - 1.549.400 PLN Los nuevos apartamentos en venta en Gocław de Varsovia son un proyecto de nsMoon Studio. El objetivo de los arquitectos era crear condiciones de vida cómodas y pacíficas para los futuros residentes de la inversión. La segunda idea…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Radzyminek, Polonia
de
$111,497
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Le invitamos a comprar apartamentos del Desarrollador con el apoyo de la Agencia - ¡Sin comisiones ni impuestos PCC!Fecha de finalización: 2024.Actualmente hay varios apartamentos disponibles a este precioPrecios: PLN 448,227 - PLN 676,592Como parte de la inversión se pondrán en funcionamien…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
