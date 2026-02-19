BUDINVEST NORD es una empresa de desarrollo inmobiliario con sede en Białystok (ul. Przejazd 2A / 403, 15-430 Białystok, Polonia), registrada en Polonia en la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Número de registro KRS: 0001103204, NIP (identificación fiscal): 5423484752, REGON: 528507227. La empresa fue registrada el 30 de abril de 2024.
La compañía se desarrolla en el ámbito de pequeños complejos residenciales y proyectos de ocio, entre ellos Hygge Forest y Hygge Marina, que combinan arquitectura moderna, cercanía a la naturaleza y confort en la vida cotidiana. Nuestro objetivo principal es crear un producto claro y fiable para familias, inversores y compradores de Polonia, Bielorrusia y otros países de Europa: para vivir, descansar y realizar inversiones rentables en inmuebles con un valor transparente y comprensible. Ofrecemos casas y apartamentos con acceso a terreno propio o zonas verdes, a menudo al precio de pisos clásicos, para que nuestros clientes disfruten de un nivel de calidad de vida más alto.
Para nosotros son fundamentales la calidad de la construcción, la transparencia en todas las etapas de la transacción y la responsabilidad a largo plazo frente al comprador. Estamos abiertos a colaborar con agencias inmobiliarias y socios que compartan el enfoque de “construimos como para nosotros mismos” y se centren en el valor a largo plazo para el cliente.
BUDINVEST NORD ofrece un servicio integral relacionado con la compra y el acompañamiento de inmuebles en los proyectos Hygge Forest y Hygge Marina. Trabajamos con compradores particulares, inversores y agencias inmobiliarias.
Para compradores y familias
Selección de una casa o un apartamento en nuestros proyectos según sus objetivos: residencia permanente, casa de vacaciones, segunda vivienda o reubicación.
Acompañamiento completo de la operación: desde la primera consulta y la reserva hasta la firma de la escritura notarial y la entrega de llaves.
Asesoramiento sobre acabados, distribución interior y uso de la parcela/terreno para maximizar el confort de vida.
Para inversores
Selección de inmuebles adaptados a objetivos de inversión (rentabilidad, preservación de capital, diversificación entre Polonia y Europa).
Cálculo de la rentabilidad potencial y de los distintos escenarios de uso (alquiler, reventa, formato familiar de “segunda residencia”).
Acompañamiento en todas las etapas: desde la elección del inmueble hasta el cierre de la operación y la toma de posesión efectiva.
Para agencias inmobiliarias y socios
Provisión de información completa y materiales sobre los proyectos Hygge Forest y Hygge Marina (planos, estándares, condiciones de cooperación).
Trabajo dentro de un modelo de colaboración transparente, con comisiones fijas pagadas por el promotor y estándares unificados a través de la plataforma Realting.
Apoyo en el trabajo con clientes: comunicación rápida, respuestas a las preguntas sobre los inmuebles y ayuda en la organización de visitas y operaciones.
Además, nos centramos en que el proceso de compra sea lo más transparente y previsible posible: condiciones claras, plazos definidos y una comunicación abierta en cada etapa.