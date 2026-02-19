Sobre el desarrollador

BUDINVEST NORD es una empresa de desarrollo inmobiliario con sede en Białystok (ul. Przejazd 2A / 403, 15-430 Białystok, Polonia), registrada en Polonia en la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Número de registro KRS: 0001103204, NIP (identificación fiscal): 5423484752, REGON: 528507227. La empresa fue registrada el 30 de abril de 2024.

La compañía se desarrolla en el ámbito de pequeños complejos residenciales y proyectos de ocio, entre ellos Hygge Forest y Hygge Marina, que combinan arquitectura moderna, cercanía a la naturaleza y confort en la vida cotidiana. Nuestro objetivo principal es crear un producto claro y fiable para familias, inversores y compradores de Polonia, Bielorrusia y otros países de Europa: para vivir, descansar y realizar inversiones rentables en inmuebles con un valor transparente y comprensible. Ofrecemos casas y apartamentos con acceso a terreno propio o zonas verdes, a menudo al precio de pisos clásicos, para que nuestros clientes disfruten de un nivel de calidad de vida más alto.

Para nosotros son fundamentales la calidad de la construcción, la transparencia en todas las etapas de la transacción y la responsabilidad a largo plazo frente al comprador. Estamos abiertos a colaborar con agencias inmobiliarias y socios que compartan el enfoque de “construimos como para nosotros mismos” y se centren en el valor a largo plazo para el cliente.