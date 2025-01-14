  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Choroszcz
  4. Casa adosada Hygge forest

Casa adosada Hygge forest

Klepacze, Polonia
Precio en demanda
;
Casa adosada Hygge forest
1
ID: 33334
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/3/26

Localización

  • País
    Polonia
  • Región / estado
    Voivodato de Podlakia
  • Barrio
    Białystok County
  • Ciudad
    gmina Choroszcz
  • Pueblo
    Klepacze
  • Dirección
    Wodociagowa

Catálogo interactivo

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 33.3 – 34.1
Precio por m², USD 2,790
Precio del apartamento, USD 92,908 – 95,140
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 61.5 – 62.6
Precio por m², USD 1,969 – 2,188
Precio del apartamento, USD 121,120 – 134,578
Apartamentos 4 habitaciones
Área, m² 73.6 – 99.8
Precio por m², USD 1,778 – 2,414
Precio del apartamento, USD 171,396 – 204,740

Localización en el mapa

Klepacze, Polonia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
