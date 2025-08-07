Villa Gotovaa villa v Kirenii Rassrocka plateza na 84 mesaca

Villa 3+1 con magníficas vistas a la montaña y al mar en venta en Kyrenia Karaolanola!
¡Encontraste tu sueño en casa! Esta villa única rodeada de naturaleza y el mar le espera en Karaolanola, una de las regiones populares de Kyrenia. Esta nueva villa de tres dormitorios, lista para entrar inmediatamente, ofrece comodidad y elegancia.
Características de la villa:
- Magnífica vista - disfrutar de momentos tranquilos en las grandes terrazas con vistas a las montañas y el mar.
- Una villa completamente nueva, lista para entrar, correspondiente a las últimas tendencias en construcción y diseño.
- Espacio y confort: 3 amplios dormitorios, amplio salón, cocina moderna y baños elegantes.
- El título turco es una propiedad con un alto valor de inversión que usted puede comprar con confianza.
* Ubicación central: a pocos minutos del centro de Kyrenia, tiendas, restaurantes y playas.
- Cerca del mar: disfrute de la playa al máximo a solo 200 metros.
- Opción con piscina: hay una oportunidad para aumentar su comodidad ordenando una piscina privada adicional.
- Balcones grandes y terraza: 1 gran terraza en la azotea y 2 grandes balcones en la segunda planta.
Zona de barbacoa: barbacoa incorporada en la terraza de la azotea
Detalles:
- Superficie: 265 m2
Número de habitaciones: 3 dormitorios, 1 salón.
- Baños: 2 baños modernos.
- Inodoro: 3 aseos
Cocina: Cocina moderna totalmente equipada.
- Jardín: Jardín de paisaje privado.
- Aparcamiento: Parking privado.
Esta villa es un espacio tranquilo y tranquilo entrelazado con la naturaleza. Y al mismo tiempo, una inversión confiable que crecerá en precio, gracias a su exitosa ubicación.
- Accesibilidad de transporte conveniente: cerca del centro de la ciudad y carreteras principales.
Situado en uno de los lugares más hermosos de Kyrenia Karaolanol, esta Villa le ofrece a usted y a sus seres queridos una vida llena de lujo y comodidad.
Plan de pago: una oportunidad única para instalar una villa lista!
60% de pago y el 40% restante para 84 meses sin 0 por ciento!
Precio: £368,500 y £385,500 (variable desde la ubicación de la villa)
Piscina a voluntad por un suplemento de 35.000 libras