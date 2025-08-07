  1. Realting.com
  4. Villa Gotovaa villa v Kirenii Rassrocka plateza na 84 mesaca

Villa Gotovaa villa v Kirenii Rassrocka plateza na 84 mesaca

Agios Georgios, Chipre del Norte
Vendido o vencido
28
ID: 27346
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Girne Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Georgios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

Villa 3+1 con magníficas vistas a la montaña y al mar en venta en Kyrenia Karaolanola!

¡Encontraste tu sueño en casa! Esta villa única rodeada de naturaleza y el mar le espera en Karaolanola, una de las regiones populares de Kyrenia. Esta nueva villa de tres dormitorios, lista para entrar inmediatamente, ofrece comodidad y elegancia.

Características de la villa:

- Magnífica vista - disfrutar de momentos tranquilos en las grandes terrazas con vistas a las montañas y el mar.

- Una villa completamente nueva, lista para entrar, correspondiente a las últimas tendencias en construcción y diseño.

- Espacio y confort: 3 amplios dormitorios, amplio salón, cocina moderna y baños elegantes.

- El título turco es una propiedad con un alto valor de inversión que usted puede comprar con confianza.

* Ubicación central: a pocos minutos del centro de Kyrenia, tiendas, restaurantes y playas.

- Cerca del mar: disfrute de la playa al máximo a solo 200 metros.

- Opción con piscina: hay una oportunidad para aumentar su comodidad ordenando una piscina privada adicional.

- Balcones grandes y terraza: 1 gran terraza en la azotea y 2 grandes balcones en la segunda planta.

Zona de barbacoa: barbacoa incorporada en la terraza de la azotea

Detalles:

- Superficie: 265 m2

Número de habitaciones: 3 dormitorios, 1 salón.

- Baños: 2 baños modernos.

- Inodoro: 3 aseos

Cocina: Cocina moderna totalmente equipada.

- Jardín: Jardín de paisaje privado.

- Aparcamiento: Parking privado.

Esta villa es un espacio tranquilo y tranquilo entrelazado con la naturaleza. Y al mismo tiempo, una inversión confiable que crecerá en precio, gracias a su exitosa ubicación.

- Accesibilidad de transporte conveniente: cerca del centro de la ciudad y carreteras principales.

Situado en uno de los lugares más hermosos de Kyrenia Karaolanol, esta Villa le ofrece a usted y a sus seres queridos una vida llena de lujo y comodidad.

Plan de pago: una oportunidad única para instalar una villa lista!

60% de pago y el 40% restante para 84 meses sin 0 por ciento!

Precio: £368,500 y £385,500 (variable desde la ubicación de la villa)

Piscina a voluntad por un suplemento de 35.000 libras

Localización en el mapa

