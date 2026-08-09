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Áticos en la montaña en Venta Iskele District, Chipre del Norte

;
Iskele Belediyesi
69
Trikomo
67
Ático Borrar
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42 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Piso 9/10
Propiedades a poca distancia del mar en el norte de Chipre İskele İskele está situado en la …
$393,490
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Piso 1
Apartamentos cerca del mar en el norte de Chipre İskele La región de İskele, con sus playas …
$399,824
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 4/5
Apartamentos cerca del mar en İskele, norte de Chipre La región chipriota de Iskele está sit…
$255,423
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TekceTekce
Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Piso 11/11
Apartamentos en venta en un complejo bien desarrollado en el norte de Cyrus İskele İskele, l…
$909,856
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 1/2
Propiedades en complejo con playa privada en İskele Bahçeler La isla de Chipre, situada en e…
$290,093
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Ático Ático 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Piso 1
Apartamentos cerca del mar en el norte de Chipre İskele La región de İskele, con sus playas …
$399,824
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 139 m²
Piso 3/2
Apartamentos en un complejo con playa privada en Bafra İskele El norte de Chipre es un desti…
$290,093
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso 1
Apartamentos cerca del mar en el norte de Chipre İskele La región de İskele, con sus playas …
$226,407
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 10/10
Apartamentos con vistas al mar en el norte de Chipre con una renta del 8% mediante una garan…
$570,941
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un prestigioso complejo de İskele Chipre es una pintoresca isla del mar Medi…
$359,956
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1/2
Inmuebles en venta en un complejo con piscina en İskele Con sus aguas cristalinas de color t…
$198,087
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 1/2
Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo seguro en İskele Boğaz İskele, …
$191,137
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 3/2
Inmuebles en Complejo Cerca del Mar con Piscina en İskele Boğaz Situado en el extremo este d…
$253,423
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 15/5
Pisos en un proyecto con seguridad y ricas comodidades en İskele Chipre del Norte El norte d…
$472,702
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Piso 1/2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$447,417
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Piso 9/9
Pisos elegantes a poca distancia de la playa en el norte de Chipre İskele İskele (Trikomo) s…
$250,233
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Ático Ático 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 3/2
Apartamentos en un complejo con playa privada en Bafra İskele El norte de Chipre es un desti…
$155,965
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 1/2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$294,542
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un Complejo con Playa Privada en İskele al Norte de Chipre Situada en el nor…
$215,036
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en un Complejo con Playa Privada en İskele al Norte de Chipre Situada en el nor…
$335,540
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3/2
Apartamentos en un complejo con playa privada en Bafra İskele El norte de Chipre es un desti…
$194,094
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Ático Ático 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/2
Apartamentos en venta cerca de playas famosas en el norte de Chipre Yeni Iskele La isla de C…
$140,368
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 10/10
Apartamentos con vistas al mar en el norte de Chipre con una renta del 8% mediante una garan…
$628,922
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$225,371
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo cerca de la playa en İskele, norte de Chipre Los apartamentos es…
$219,846
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Ático Ático 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un Complejo con Playa Privada en İskele al Norte de Chipre Situada en el nor…
$179,760
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 3/2
Apartamentos en un complejo con playa privada en Bafra İskele El norte de Chipre es un desti…
$319,616
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo cerca de la playa en İskele, norte de Chipre Los apartamentos es…
$186,076
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 4/5
Apartamentos cerca del mar en İskele, norte de Chipre La región chipriota de Iskele está sit…
$195,637
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 14/14
Propiedades con estilo en un complejo in situ en el norte de Chipre İskele İskele es una reg…
$284,162
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Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

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