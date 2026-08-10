Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Trikomo
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Trikomo, Chipre del Norte

;
Ático Borrar
Eliminar
67 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1/2
Inmuebles en venta en un complejo con piscina en İskele Con sus aguas cristalinas de color t…
$198,087
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 14/14
Propiedades con estilo en un complejo in situ en el norte de Chipre İskele İskele es una reg…
$284,162
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 3/2
Inmuebles en Complejo Cerca del Mar con Piscina en İskele Boğaz Situado en el extremo este d…
$273,913
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Piso 8/7
Vista al mar de lujo Ático con gran terraza techo — Park Residence 🌊✨Un exclusivo ático de 1…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo cerca de la playa en İskele, norte de Chipre Los apartamentos es…
$186,076
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Piso 3/4
Propiedades en un Complejo Cerca del Mar en İskele Chipre del Norte Chipre es una de las isl…
$810,181
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 10/10
Apartamentos con vistas al mar en el norte de Chipre con una renta del 8% mediante una garan…
$628,922
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 1/2
Inmuebles en un complejo desarrollado en İskele Norte de Chipre İskele es un popular centro …
$290,093
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 139 m²
Piso 3/2
Apartamentos en un complejo con playa privada en Bafra İskele El norte de Chipre es un desti…
$290,093
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Piso 1/2
Inmuebles en un complejo desarrollado en İskele Norte de Chipre İskele es un popular centro …
$241,552
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1/2
Apartamentos céntricos en Iskele, Chipre del Norte Iskele es una de las ciudades más singula…
$283,036
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Piso 1
Apartamentos cerca del mar en el norte de Chipre İskele La región de İskele, con sus playas …
$399,824
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/2
Apartamentos en venta cerca de playas famosas en el norte de Chipre Yeni Iskele La isla de C…
$140,368
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 10/10
Apartamentos con vistas al mar en el norte de Chipre con una renta del 8% mediante una garan…
$570,941
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un Complejo con Playa Privada en İskele al Norte de Chipre Situada en el nor…
$179,760
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un Complejo con Playa Privada en İskele al Norte de Chipre Situada en el nor…
$215,036
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 3/2
Apartamentos en un complejo con playa privada en Bafra İskele El norte de Chipre es un desti…
$155,965
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en un Complejo con Playa Privada en İskele al Norte de Chipre Situada en el nor…
$335,540
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 482 m²
Piso 28/28
Elegante inmobiliaria en un proyecto de concepto hotelero en el norte de Chipre İskele La t…
$2,29M
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo cerca de la playa en İskele, norte de Chipre Los apartamentos es…
$219,846
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 7/7
Elegante inmueble cerca del mar en el norte de Chipre İskele İskele es una de las regiones f…
$402,181
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Piso 11/11
Apartamentos en venta en un complejo bien desarrollado en el norte de Cyrus İskele İskele, l…
$909,856
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 4/5
Apartamentos cerca del mar en İskele, norte de Chipre La región chipriota de Iskele está sit…
$195,637
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo con abundantes comodidades en Ötüken İskele Chipre es la tercera…
$300,203
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$225,371
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 1/2
Propiedades en complejo con playa privada en İskele Bahçeler La isla de Chipre, situada en e…
$290,093
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 334 m²
Piso 12
Inmuebles con Vistas al Mar a Poca Distancia de la Playa en el Norte de Chipre Long Beach Es…
$2,33M
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 711 m²
Piso 12/31
Apartamentos en el norte de Chipre İskele en un complejo similar a un hotel en Long Beach Lo…
$1,60M
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Piso 1/2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$447,417
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 19/10
Apartamentos de diseño especial cerca del mar en el norte de Chipre İskele Situado en el lad…
$280,212
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir