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Áticos con piscina en Venta Iskele District, Chipre del Norte

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Iskele Belediyesi
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Trikomo
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Ático Ático en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático
Trikomo, Chipre del Norte
Ático en Caesar Resort II con Plan de pago gratuito de 24 meses 🌴🌊Un amplio ático en Caesar …
$429,621
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Piso 8/7
Vista al mar de lujo Ático con gran terraza techo — Park Residence 🌊✨Un exclusivo ático de 1…
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Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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