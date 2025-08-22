Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Chipre del Norte
  3. İskele District
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Propiedad cerca del lago

Áticos del lago en Venta Iskele District, Chipre del Norte

Trikomo
69
5 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$1,63M
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 272 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$695,985
Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 306 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$1,32M
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 241 m²
Sobre el Proyecto: Olea Cyprus Project es un desarrollo residencial tranquilo de Noyanlar G…
$168,477
Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 133 m²
Sobre el Proyecto: Olea Cyprus Project es un desarrollo residencial tranquilo de Noyanlar G…
$139,429
Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

