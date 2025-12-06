  1. Realting.com
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$201,821
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 45–115 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Características técnicas: • ESTUDIO, 1,2,3, 4 SPALKS  • Cocina y sala de estar. • Inodoro de lujo – baldosas y cerámicas en el baño. • Cocina de lujo equipada. • Armario empotrado • Balcón • Ventanas de doble acristalamiento. • Fachada compuesta y de vidrio. Barco …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0 – 115.0
105,119 – 253,460
Agencia
Риэлтор без границ
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$549,129
Karaoglanolu Villas es una oferta exclusiva para aquellos que sueñan con un alojamiento moderno en la hermosa isla de Chipre. Este complejo único consta de sólo 6 villas llave en mano, que ofrecen un alto nivel de comodidad y accesibilidad a todas las comodidades necesarias. Situado en una z…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Ftericha, Chipre del Norte
de
$523,074
Número de plantas 2
PLAN DE PAGO60%40%INTEREST INSTALLMENTS GRATIS EN 48 MESES
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Karon PhuketKaron Phuket
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Kazafani, Chipre del Norte
de
$784,679
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$686,127
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa de lujo 4+1 con piscina, hammam y sauna en ChatalkaLe ofrecemos una villa de lujo en el estilo del clasicismo de 250 m2 con una vista panorámica del Mar Mediterráneo. Esta casa es creada para aquellos que aprecian comodidad, prestigio y privacidad.Características principales:4 amplios …
Agencia
GP real estate
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$573,783
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 1
Área 390 m²
1 objeto inmobiliario 1
Venta villa de 3 habitaciones 390m2 con piscina privada a 400 metros del mar!🌊 Una oportunidad única para convertirse en el propietario de una lujosa villa de 3 habitaciones con una piscina privada a solo 400 metros del mar!Acerca del proyecto🏡 EL ONE es un complejo exclusivo de 19 residenci…
Agencia
GP real estate
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$449,857
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Bienvenido a Sea & Hills Villas, un exclusivo desarrollo inmobiliario ubicado en el corazón de Esentepe, que ofrece lujo y serenidad incomparables. Ubicado a poca distancia de una variedad de servicios que incluyen restaurantes, tiendas, farmacias, el pueblo de Esentepe y playas impresionant…
Agencia
Esentepe Blue Investment
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$316,969
Opciones de acabado Con acabado
Área 150 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo residencial está ubicado en el pueblo de Alsanjak en el área de Kyrenia ( en 15 min. Paseos ), a poca distancia de los hoteles y casinos Merit y Oris beach. El distrito de Alsanjak es el más popular para los inmigrantes del espacio postsoviético y es famoso por una gran cantidad…
Agencia
Just Prime Homes
Pueblo de cabañas Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Pueblo de cabañas Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Pueblo de cabañas Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Pueblo de cabañas Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Pueblo de cabañas Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Pueblo de cabañas Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$274,566
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 1
Exclusivo complejo residencial con villas y bungalows al precio de un apartamento (en Esentepe)Sobre el proyecto:El complejo consta de 20 villas y bungalows únicos situados en una colina natural, que ofrece impresionantes vistas y privacidad. Las villas en la segunda línea son más altas que …
Agencia
GP real estate
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Karavas, Chipre del Norte
de
$440,682
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 30
¡Una vida privilegiada te espera en el corazón de Kyrenia /Lapta! El proyecto, que incluye 30 2+1 Twin Villas y 2 4+1 Villas, ofrece muchas ventajas con su ubicación en el centro de la ciudad. ¡Saluda a una vida privilegiada en Kyrenia /Centro de la ciudad de Lapta! El proyecto, que llama …
Agencia
Evohe Real Estate & Property Consultancy
Pueblo de cabañas Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Pueblo de cabañas Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Pueblo de cabañas Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Pueblo de cabañas Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Pueblo de cabañas Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Pueblo de cabañas Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$269,874
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Isla Alpino – Villas exclusivas con vistas panorámicas al mar y la montañaUbicación: Lapta400 metros al marVistas panorámicas del mar y las montañasAcceso directo al paseo marítimo con una longitud de 5 km10km a KyreniaAcerca del proyectoAlpino Island es un complejo residencial único situado…
Agencia
GP real estate
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 78 m²
1 objeto inmobiliario 1
Impresionante complejo con vistas al mar Mediterráneo - “ Bahamas ” El complejo está ubicado cerca de la ciudad de Kyrenia y de la famosa playa de Alagadi. Restaurantes, tiendas y toda la infraestructura necesaria también se encuentran cerca. Muy cerca se encuentra el GOLF-KLUB interna…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
1,021
Agencia
Риэлтор без границ
Pueblo de cabañas Akol Marine - 24 villy u morya
Pueblo de cabañas Akol Marine - 24 villy u morya
Pueblo de cabañas Akol Marine - 24 villy u morya
Pueblo de cabañas Akol Marine - 24 villy u morya
Pueblo de cabañas Akol Marine - 24 villy u morya
Pueblo de cabañas Akol Marine - 24 villy u morya
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$215,359
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Akol Marine - 24 villas junto al marUbicación: Yeni Erenkoy45 minutos a Iskele60 minutos a Famagusta60 minutos para el aeropuerto de Ercan80 minutos a KyreniaAcerca del proyectoAkol Marine es una colección de 24 exclusivas villas gemelas con vistas panorámicas al mar. El proyecto está situad…
Agencia
GP real estate
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Kazafani, Chipre del Norte
de
$1,93M
Opciones de acabado Con acabado
Las principales ventajas de Villa Bella:Excelente ubicación: La villa se encuentra a solo 1500 metros del mar, lo que lo convierte en un lugar ideal para los amantes de la playa y el estilo de vida activo. Bellapais es un pueblo tranquilo y pintoresco, pero está cerca de la vibrante ciudad d…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Pueblo de cabañas ¡Súper inversión! ¡Villa 4+1 a solo 50 metros del mar!
Pueblo de cabañas ¡Súper inversión! ¡Villa 4+1 a solo 50 metros del mar!
Pueblo de cabañas ¡Súper inversión! ¡Villa 4+1 a solo 50 metros del mar!
Pueblo de cabañas ¡Súper inversión! ¡Villa 4+1 a solo 50 metros del mar!
Pueblo de cabañas ¡Súper inversión! ¡Villa 4+1 a solo 50 metros del mar!
Pueblo de cabañas ¡Súper inversión! ¡Villa 4+1 a solo 50 metros del mar!
Vasilia, Chipre del Norte
de
$594,467
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Complejo residencial de 20 villas junto al mar! Villas independientes de 4+1 con piscina privada. El complejo está ubicado a solo 50 metros del mar y de la nueva playa municipal en la zona de Karşıyaka (¡la MEJOR zona para INVERTIR en la actualidad!). Cada villa consta de 4 dormitorios…
Agencia
North Symbol
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
