Girne Belediyesi, Chipre del Norte

El complejo residencial está ubicado en el pueblo de Alsanjak en el área de Kyrenia ( en 15 min. Paseos ), a poca distancia de los hoteles y casinos Merit y Oris beach. El distrito de Alsanjak es el más popular para los inmigrantes del espacio postsoviético y es famoso por una gran cantidad…