  2. Chipre del Norte
  3. Girne Belediyesi
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Girne Belediyesi, Chipre del Norte

Kyrenia
2
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Pueblo de cabañas BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 78 m²
1 objeto inmobiliario 1
Impresionante complejo con vistas al mar Mediterráneo - “ Bahamas ” El complejo está ubicado cerca de la ciudad de Kyrenia y de la famosa playa de Alagadi. Restaurantes, tiendas y toda la infraestructura necesaria también se encuentran cerca. Muy cerca se encuentra el GOLF-KLUB interna…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
1,007
Agencia
Риэлтор без границ
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pueblo de cabañas Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$316,969
Opciones de acabado Con acabado
Área 150 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo residencial está ubicado en el pueblo de Alsanjak en el área de Kyrenia ( en 15 min. Paseos ), a poca distancia de los hoteles y casinos Merit y Oris beach. El distrito de Alsanjak es el más popular para los inmigrantes del espacio postsoviético y es famoso por una gran cantidad…
Agencia
Just Prime Homes
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$549,129
Karaoglanolu Villas es una oferta exclusiva para aquellos que sueñan con un alojamiento moderno en la hermosa isla de Chipre. Este complejo único consta de sólo 6 villas llave en mano, que ofrecen un alto nivel de comodidad y accesibilidad a todas las comodidades necesarias. Situado en una z…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Kazafani, Chipre del Norte
de
$784,679
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Kazafani, Chipre del Norte
de
$1,93M
Opciones de acabado Con acabado
Las principales ventajas de Villa Bella:Excelente ubicación: La villa se encuentra a solo 1500 metros del mar, lo que lo convierte en un lugar ideal para los amantes de la playa y el estilo de vida activo. Bellapais es un pueblo tranquilo y pintoresco, pero está cerca de la vibrante ciudad d…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Pueblo de cabañas Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Pueblo de cabañas Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Pueblo de cabañas Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Pueblo de cabañas Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Pueblo de cabañas Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$269,874
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Isla Alpino – Villas exclusivas con vistas panorámicas al mar y la montañaUbicación: Lapta400 metros al marVistas panorámicas del mar y las montañasAcceso directo al paseo marítimo con una longitud de 5 km10km a KyreniaAcerca del proyectoAlpino Island es un complejo residencial único situado…
Agencia
GP real estate
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Pueblo de cabañas CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$201,821
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 45–115 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Características técnicas: • ESTUDIO, 1,2,3, 4 SPALKS  • Cocina y sala de estar. • Inodoro de lujo – baldosas y cerámicas en el baño. • Cocina de lujo equipada. • Armario empotrado • Balcón • Ventanas de doble acristalamiento. • Fachada compuesta y de vidrio. Barco …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0 – 115.0
104,188 – 251,215
Agencia
Риэлтор без границ
