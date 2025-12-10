  1. Realting.com
  Chipre del Norte
  Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  Casas nuevas

Casas de obra nueva en Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Chipre del Norte

apartamentos
30
Pueblo de cabañas ¡Súper inversión! ¡Villa 4+1 a solo 50 metros del mar!
Pueblo de cabañas ¡Súper inversión! ¡Villa 4+1 a solo 50 metros del mar!
Vasilia, Chipre del Norte
de
$594,467
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Complejo residencial de 20 villas junto al mar! Villas independientes de 4+1 con piscina privada. El complejo está ubicado a solo 50 metros del mar y de la nueva playa municipal en la zona de Karşıyaka (¡la MEJOR zona para INVERTIR en la actualidad!). Cada villa consta de 4 dormitorios…
Agencia
North Symbol
Mostrar contactos
Agencia
North Symbol
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Karavas, Chipre del Norte
de
$440,682
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 30
¡Una vida privilegiada te espera en el corazón de Kyrenia /Lapta! El proyecto, que incluye 30 2+1 Twin Villas y 2 4+1 Villas, ofrece muchas ventajas con su ubicación en el centro de la ciudad. ¡Saluda a una vida privilegiada en Kyrenia /Centro de la ciudad de Lapta! El proyecto, que llama …
Agencia
Evohe Real Estate & Property Consultancy
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Ftericha, Chipre del Norte
de
$523,074
Número de plantas 2
PLAN DE PAGO60%40%INTEREST INSTALLMENTS GRATIS EN 48 MESES
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
