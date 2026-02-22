  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Agios Epiktitos, Chipre del Norte

Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$686,127
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa de lujo 4+1 con piscina, hammam y sauna en ChatalkaLe ofrecemos una villa de lujo en el estilo del clasicismo de 250 m2 con una vista panorámica del Mar Mediterráneo. Esta casa es creada para aquellos que aprecian comodidad, prestigio y privacidad.Características principales:4 amplios …
Agencia
GP real estate
