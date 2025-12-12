  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chipre del Norte

Agios Epiktitos
1
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$449,857
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Bienvenido a Sea & Hills Villas, un exclusivo desarrollo inmobiliario ubicado en el corazón de Esentepe, que ofrece lujo y serenidad incomparables. Ubicado a poca distancia de una variedad de servicios que incluyen restaurantes, tiendas, farmacias, el pueblo de Esentepe y playas impresionant…
Agencia
Esentepe Blue Investment
Pueblo de cabañas Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Pueblo de cabañas Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Pueblo de cabañas Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Pueblo de cabañas Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Pueblo de cabañas Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Pueblo de cabañas Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$274,566
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 1
Exclusivo complejo residencial con villas y bungalows al precio de un apartamento (en Esentepe)Sobre el proyecto:El complejo consta de 20 villas y bungalows únicos situados en una colina natural, que ofrece impresionantes vistas y privacidad. Las villas en la segunda línea son más altas que …
Agencia
GP real estate
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$573,783
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 1
Área 390 m²
1 objeto inmobiliario 1
Venta villa de 3 habitaciones 390m2 con piscina privada a 400 metros del mar!🌊 Una oportunidad única para convertirse en el propietario de una lujosa villa de 3 habitaciones con una piscina privada a solo 400 metros del mar!Acerca del proyecto🏡 EL ONE es un complejo exclusivo de 19 residenci…
Agencia
GP real estate
OneOne
Pueblo de cabañas Akol Marine - 24 villy u morya
Pueblo de cabañas Akol Marine - 24 villy u morya
Pueblo de cabañas Akol Marine - 24 villy u morya
Pueblo de cabañas Akol Marine - 24 villy u morya
Pueblo de cabañas Akol Marine - 24 villy u morya
Pueblo de cabañas Akol Marine - 24 villy u morya
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$215,359
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Akol Marine - 24 villas junto al marUbicación: Yeni Erenkoy45 minutos a Iskele60 minutos a Famagusta60 minutos para el aeropuerto de Ercan80 minutos a KyreniaAcerca del proyectoAkol Marine es una colección de 24 exclusivas villas gemelas con vistas panorámicas al mar. El proyecto está situad…
Agencia
GP real estate
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$686,127
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa de lujo 4+1 con piscina, hammam y sauna en ChatalkaLe ofrecemos una villa de lujo en el estilo del clasicismo de 250 m2 con una vista panorámica del Mar Mediterráneo. Esta casa es creada para aquellos que aprecian comodidad, prestigio y privacidad.Características principales:4 amplios …
Agencia
GP real estate
